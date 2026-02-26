Marc Márquez rompe su silencio sobre su renovación con Ducati

El piloto español ha desvelado detalles acerca de su posible renovación con los italianos antes del GP de Tailandia, asegurando que "estamos alineados con Ducati".

Marc Márquez y su futuro continúan siendo el culebrón más comentado de MotoGP. La continuidad o no del vigente campeón en Ducati supondría un movimiento clave que puede decidir el mercado de fichajes de 2027.

Por el momento, el ilerdense se ha mantenido al margen de los posibles rumores sobre su renovación o su salida con los de Borgo Panigale, aunque durante el posado grupal para el inicio de la temporada ha desvelado qué puede pasar en los próximos meses.

"Ya veremos, tenemos tiempo de hablar. Si no os lo doy todo ahora vendido y os dejo sin podcast. No, hay que hablar", ha comentado Marc a los micrófonos de 'DAZN' sobre su renovación.

"Pero, aparte de eso, yo soy fiel a mis declaraciones y una de las cosas que aprendí en el 2020 es que no hay que tomar decisiones, sean para un lado u otro, y firmar un contrato lesionado", añade el español recordando el pasado, reflexionando sobre su postura a la hora de tomar decisiones.

Por último, el eneacampeón del mundo ha destacado la buena sintonía que comparte con Ducati, sus sensaciones al volver a subirse a la moto y su mejoría física tras las lesiones, sobre todo la del hombre derecho.

"Y mientras estaba lesionado, yo no era capaz de firmar algo tranquilo. Entonces, estamos todos alineados con Ducati; necesitaba volver a la moto, a sentir cómo mejoraba físicamente y está todo en línea para tener un futuro bonito", concluye el vigente campeón.