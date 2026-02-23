GP de Tailandia de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

La carrera del Gran Premio de Tailandia de MotoGP en el Circuito Internacional de Chang

El domingo 1 de marzo dará comienzo el Mundial en el Circuito Internacional de Chang. A las 09:00 hora española, los pilotos correrán 26 vueltas para llevarse el primer GP del año.

El campeonato de MotoGP 2026 comienza esta semana. Tras más de tres meses de espera, los 22 pilotos de la parrilla volverán a disputar un 'Grand Prix', de nuevo en Tailandia en la jornada inaugural. El circuito de Burinam será el escenario en el que veremos al primer ganador de una carrera en 2026 con varios favoritos al título.

Este domingo 1 de marzo, comienza la contienda en pista para proclamarse campeón de la categoría reina y colocar su nombre en la Torre de Campeones. Marc Márquez, Álex Márquez, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Jorge Martín son los candidatos con más papeletas para llevarse el primer GP y ganar el Mundial.

Durante la jornada del viernes 27 de febrero, tanto los pilotos de MotoGP como los de Moto2 y Moto3 saldrán a pista para realizar la FP1 y los entrenamientos. En el caso de la primera categoría, ambas pruebas se efectuarán a las 04:45 y 09:00 hora española, respectivamente.

El sábado 28 se realizarán la FP2, la Q1 y la Q2, además de la carrera Sprint a 13 vueltas. Los correspondientes horarios de las pruebas son a las 04:10, 04:50, 05:15 y 09:00 hora española, de forma respectiva.

Por último, a las 04:40 horas del domingo los pilotos estarán presentes en la última sesión de entrenamientos libres, donde comprobarán el funcionamiento de la moto, calentarán neumáticos y motor, y finalizarán la puesta a punto con la configuración de carrera. Posteriormente, a las 09:00 hora española, dará comienzo la carrera de 26 vueltas en el Circuito Internacional de Chang.

Dónde ver en TV el GP de Tailandia

El GP de Tailandia disputado en el Circuito Internacional de Chang de Burinam podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.