La mayor leyenda de MotoGP desvela el escenario en el que Márquez se retiraría: "Hemos hablado..."

Giacomo Agostini, el piloto con más títulos de toda la historia, cree que Marc sigue en MotoGP porque es el favorito a las victorias.

Marc Márquez ya tiene nueve mundiales en su palmarés y ahora va a por el décimo. Es el gran favorito en este nuevo campeonato que está a días de comenzar y podría anunciar su continuidad en Ducati muy pronto. Porque para él su gasolina es ganar. La leyenda Giacomo Agostini cree que mientras siga así no pensará en la retirada.

En declaraciones que publica 'Motosan', Agostini desvela una conversación entre ambos sobre el futuro y una posible retirada.

"Es un piloto que quiere ganar a toda costa. Un día, hablando con él, me dijo que si tuviera que luchar por el quinto o sexto puesto, se retiraría. Para Márquez, el objetivo mínimo es el podio. Los récords están hechos para batirlos, pero me alegro de que nadie lo haya conseguido todavía. Solo espero que, si ocurre, me inviten a la fiesta que organicen", dice el expiloto italiano.

Le ve muy favorito por encima del resto: "Es el hombre a batir. El año pasado sufrió una lesión y tuvo que saltarse las últimas carreras. Esto podría afectarle, al menos en esta fase inicial. Sin duda, sus rivales serán agresivos, espero un campeonato muy emocionante".

Y aunque sí pone en la pomada a las Aprilia, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín, no cree que puedan llegar a luchar por el título: "La Aprilia, con Bezzecchi y Jorge Martín, está lista para luchar por la victoria".

Sin embargo, sí ve a Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, haciéndole daño: "Es un campeón, pero el año pasado no tuvo el empuje de siempre. El invierno puede haberle ayudado a recargar las pilas. Para mí, es un rival a temer".