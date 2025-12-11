Marc y Alex Márquez, junto al rey en Zarzuela: "Este Mundial nos podía unir más o separarnos"

Los hermanos Márquez han sido recibidos por el rey Felipe VI, que les ha dado la enhorabuena por su "increíble" temporada.

Este jueves, el rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a Marc y Alex Márquez tras proclamarse campeón y subcampeón de MotoGP respectivamente.

El '93' le ha explicado al monarca que ha sido una temporada "extraña" y "única" a la vez: "Ha sido un Mundial único por volver de la lesión y porque mi principal rival dormía bajo el mismo techo".

El piloto de Gresini, por su parte, ha asegurado que la relación con su hermano ha mejorado a pesar de haber sido rivales en pista.

"La rivalidad es sana, aunque es verdad que en el circuito cada uno va a lo suyo, y creo que esta ocasión nos podía o unir mas o separarnos un poquito y nos ha unido más", ha señalado.

"No hay palabras para describir el año, ha sido un año súper especial, hemos sido rivales pero sobre todo nos hemos ayudado", ha añadido.

El rey les ha dado la enhorabuena por un logro prácticamente inédito en la historia del deporte: "Es increíble lo que estáis logrando".

"A ver en 2026 si él me lo pone difícil a mi o yo se lo pongo difícil a él. Pero que se quede en casa", ha zanjado Marc.