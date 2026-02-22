¿Advertencia de Álex Márquez a su hermano Marc?: "No estaba preparado para luchar por el título, pero..."

El de Gresini asegura verse mucho más preparado para pelear el título de MotoGP que la temporada pasada. Será, junto a Bezzecchi, la principal amenaza para Marc.

Álex Márquez ha sido uno de los pilotos que mejores sensaciones ha transmitido en esta pretemporada. El ilerdense ha firmado registros muy buenos sobre la Ducati y muestra mucha confianza de cara a la temporada que comienza el próximo fin de semana.

El Gran Premio de Tailandia inaugurará el calendario y será la primera gran prueba en la que se demuestre el estado de forma de los pilotos y lo competitivas que pueden llegar a ser sus motos. Teniendo en cuenta lo visto en 2025 y la pretemporada de 2026, Márquez parte como principal favorito y Álex Márquez y Marco Bezzecchi son los dos corredores que, a priori, más problemas le pueden generar al vigente campeón.

Álex fue el único capaz de seguirle la estela a Marc en 2025. El menor de los Márquez aguantó el ritmo del de Ducati hasta bien llegado el ecuador del curso. Fue en ese momento en el que Marc se escapó y cogió mucha distancia dejando el título visto para sentencia a muchas carreras del final.

Aún así, Álex manda un mensaje claro. Este año está más preparado que nunca: "No siento presión, siento más confianza. Sé que estaré en una situación que ya he vivido. El año pasado no fue así, todo era completamente nuevo para mí. No es normal pasar de terminar octavo la temporada a empezar el año intentando luchar por el título. No estaba preparado para eso".

"No tenía el nivel ni la experiencia en MotoGP para gestionar bien esas situaciones y creo que en parte de la temporada lo pagué. Ahora me siento más listo que el año pasado, pero nunca sabes si será suficiente. La temporada es muy larga y todos los detalles serán importantes para gestionarla de la manera correcta", ha asegurado Álex en declaraciones que recoge 'Motosan'.