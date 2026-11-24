Davide Tardozzi no ha querido entrar en "confrontaciones" con el italiano, pero ha destacado que la "cabeza" del ilerdense es la "más fuerte de la historia de este deporte".

"Márquez es el mejor campeón del mundo en 78 años de MotoGP": así de contundente se mostró Davide Tardozzi después de que el de Cervera ganara su décimo Mundial, el octavo en la categoría reina, este domingo en Portimao.

En una entrevista concedida a 'As', al team manager de los de Borgo Panigale le preguntaron si esa afirmación engloba también a Valentino Rossi y, por ende, el ilerdense es mejor.

Tardozzi, que no quería meterse en 'fregaos', dejó una tibia respuesta posiblemente para no disgustar a la afición italiana.

"No quiero entrar en confrontaciones con Valentino. Para nosotros lo importante era ganar el título y ha estado bravísimo", señaló.

Eso sí, el jefe de Ducati aseguró que "el secreto de Márquez está en su cabeza": "Es la más fuerte de la historia de este deporte".

Lo cierto es que, a pesar de dejarle algún 'palito', el propio Marc no aseguró que ya se considerara el mejor de la historia. Sin embargo, Giacomo Agostini, el piloto con más campeonatos de la historia (15) sí lo afirmó.