Los detalles Este real decreto-ley, con las elecciones generales a las puertas, se tendrá que convalidar por la Diputación Permanente en el Congreso antes de que se constituyan las nuevas Cortes, antes del 23 de diciembre.

El Gobierno de coalición aprobará un real decreto-ley que otorgará a los trabajadores un permiso de diez días laborables por duelo en caso de fallecimiento de cónyuge, hijos, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad. Esta medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, amplía el permiso que anteriormente era de solo dos días. También se implementará la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral para quienes cuiden a familiares en cuidados paliativos. Además, se aprobará un permiso de un día para acompañar en procesos de eutanasia. Estas medidas buscan humanizar el entorno laboral en momentos de pérdida.

El Gobierno de coalición aprobará este martes un real decreto-ley por el que los trabajadores y trabajadoras tendrán diez días laborables de permiso por duelo en caso de fallecimiento del cónyuge, hijos e hijas, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad dentro de las cuatro semanas posteriores a la muerte. Además, quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos podrá reducir o adaptar su jornada.

Así lo han comunicado tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en sus redes sociales. "Hay días en los que la vida se detiene. Muere una madre, un padre, una pareja, un hijo, una hija, y de repente nada vuelve a ser igual", han apuntado en el comunicado.

"En España, la ley permitía que la vida se detuviera solo dos días. Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma. Eso termina hoy", han anunciado.

Además, se amplía a tres días en caso de fallecimiento de parientes de primer grado de afinidad y segundo grado de afinidad y consanguinidad, ampliables en dos días más en caso de desplazamiento.

Tras esto, han agregado que también quieren que "los últimos días de la vida sean con la compañía y el cariño que cada persona merece". Por eso, han comunicado también que "quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos podrá reducir o adaptar su jornada para estar a su lado". "Nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos", han agregado.

Así, en este caso, se aplicará "la reducción o adaptaciones de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, así como la reducción de jornada, cuando su cónyuge, pareja de hecho o sus familiares por consanguinidad hasta segundo grado precisen esta clase de cuidados".

"Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar. Durante años, España ha estado entre los países europeos que menos protegían a las personas en estos duros momentos. Hoy nos acercamos a lo mejor de Europa", ha destacado en el comunicado.

Así, han señalado que esta "es la España que queremos". "Un país que no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y se deja cuidar. Hoy pensamos en todas las personas que tuvieron que volver al trabajo con el corazón roto. Esta norma también es para ellas", han expresado.

También se aprobará un nuevo permiso de un día de duración para acompañamiento en procesos de eutanasia para la persona que ejerce su derecho a una muerte digna. "Esta medidas garantizan que el derecho a morir dignamente se integre también en el ámbito laboral, permitiendo acompañar a un ser querido en momentos cruciales sin perjuicio económico ni profesional", han aclarado.

Este real decreto-ley, con las elecciones generales a las puertas, se tendrá que convalidar por la Diputación Permanente en el Congreso antes de que se constituyan las nuevas Cortes, antes del 23 de diciembre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido