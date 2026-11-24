Massimo Rivola, jefe del equipo Aprilia, dice que no pueden estar lamentándose por haber perdido el título contra Marc Márquez.

Marc Márquez ha completado la mayor remontada de la historia y ha celebrado su décimo título de MotoGP. Aprilia lo tenía ganado, pero acabó cediendo. Tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín podrían haber salido campeones.

Pero en Aprilia no hay autocrítica. Dicen que Marc lo ha ganado por méritos propios. Ese es el discurso de Massimo Rivola, jefe de la marca italiana.

"Nosotros no podemos quedarnos lamentándonos por lo ocurrido en esta carrera o durante este fin de semana. A lo largo de la temporada ha hecho algo absolutamente especial. Es un piloto especial y se lo ha merecido", dice en declaraciones que publica este martes 'Motosan'.

Sí han conseguido el título por equipos: "Hemos confirmado que somos el equipo campeón. Es bonito, muy bonito. También Ai Ogura terminó quinto, con una actuación condicionada por una clasificación que, por desgracia, fue algo desafortunada. Pero es un día fantástico para nosotros".

Sobre el doblete de Marco Bezzecchi en Portugal, su jefe celebra que por fin haya encontrado la consistencia: "Por fin ha ganado también la sprint y ha conseguido los 37 puntos".

"Era algo que tenía dentro durante toda la temporada, pero que por una razón u otra todavía no había conseguido. Se lo merece y estoy muy contento por él", dice Rivola antes de que en Valencia se ponga punto y final al mundial.

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