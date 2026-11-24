El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz .

El contexto El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han hecho oficial este anuncio de forma simultánea a través de sus respectivas cuentas en redes sociales. "Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor", celebra Sánchez.

El último Consejo de Ministros de la legislatura ha aprobado la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas, justo antes de las elecciones generales. Hasta ahora, el permiso era de 19 semanas, incluyendo dos de lactancia. Con esta medida, los progenitores podrán disfrutar de 18 semanas hasta que el bebé cumpla un año, más dos semanas retribuidas hasta que el niño tenga 8 años. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz anunciaron la medida en redes sociales, destacando la importancia de igualar el tiempo de permiso para ambos padres. Además, las familias monoparentales tendrán 34 semanas de permiso. Díaz subraya que esta medida promueve la igualdad y combate la discriminación laboral de las mujeres.

El último Consejo de Ministros de esta legislatura llega cargado de importantes novedades para la ciudadanía a escasos cinco días de las elecciones generales del domingo. Según han hecho oficial el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este martes se aprobará la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas.

Hasta ahora, había establecidas 19 semanas, incluyendo las dos de lactancia, por lo que este permiso aumenta en una semana más. El permiso consiste en un total de 18 semanas que podrán disfrutarse hasta que el bebé cumpla un año o en su primer año tras el acogimiento o adopción, a lo que hay que sumar otras dos semanas retribuidas que los progenitores podrán disponer hasta que sus hijos tengan 8 años, haciendo ese total de 20 semanas.

El mensaje ha sido publicado al mismo tiempo por Sánchez y Díaz en sus redes sociales. El presidente del Gobierno, en X, celebra que su Gobierno haya "cumplido con el compromiso" de llegar a esas 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. "20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia", afirma Sánchez.

Por su parte, Yolanda Díaz, a través de Bluesky, recuerda que en 2018 "las madres tenían 16 semanas y los padres, 5". "Hoy ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos", sentencia Díaz, que cree que los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca": "Son los de las noches sin dormir, la primera sonrisa, aprender a ser padre o madre. Ese tiempo no se le puede robar a nadie por tener que volver al trabajo".

Díaz añade que las familias monoparentales dispondrán de hasta 34 semanas porque "una madre sola no puede tener menos tiempo para cuidar que una pareja". "Durante décadas, tener un hijo le ha costado la carrera a las mujeres. Las preguntas en las entrevistas, los ascensos que no llegan... Cuando los dos progenitores se van a casa el mismo tiempo, se acaban las excusas. La igualdad también se construye con semanas", añade la vicepresidenta segunda del Gobierno.

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