Los detalles En su declaración ante el juez Ismael Moreno, Rubén Villalba ha relatado que el comisionista pagó gastos de la Feria de Sevilla y de cacerías a miembros de la Guardia Civil, del mismo modo que les proporcionaba la entrada a eventos públicos nacionales e internacionales.

El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, declaró ante el juez Ismael Moreno que el comisionista Víctor de Aldama pagó gastos de la Feria de Sevilla y cacerías a miembros de la Guardia Civil. Villalba defendió a Aldama, calificándolo como "el mejor colaborador" y admitió haber recibido 20.000 euros en efectivo del empresario. Además, Aldama habría proporcionado entradas a eventos y otros beneficios. Villalba también reconoció haber suministrado entre 30 y 40 teléfonos móviles a Aldama, justificando su uso exclusivo para comunicaciones con la Guardia Civil. La Unidad Central Operativa (UCO) sospecha que Villalba facilitó la infiltración de la trama investigada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que habría cobrado 88.000 euros entre 2021 y 2023.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el comisionista Víctor de Aldama pagó gastos en la Feria de Sevilla y cacerías a miembros de la Guardia Civil.

Villalba ha defendido a Aldama ante el juez Moreno, asegurando que era "el mejor colaborador" de la Guardia Civil. Del mismo modo, ha asegurado que el comisionista le anticipaba gastos y ha reconocido que recibió 20.000 euros en efectivo por parte del empresario, según han trasladado fuentes jurídicas a laSexta.

Concretamente, el comandante ha relatado que Aldama pagó gastos de la Feria de Sevilla y de cacerías a miembros de la Guardia Civil, del mismo modo que, según su relato, les proporcionaba la entrada a eventos públicos nacionales e internacionales. En la edición de la Feria de 2023, ha dicho Villalba, Víctor de Aldama habría entregado 4.000 euros a Villalba para los gastos de la Guardia Civil con colaboradores. "También aportó un coche de caballos y un cochero para que pudieran disfrutar de la feria", ha añadido.

Según el testimonio del comandante, la Guardia Civil suministró un conductor en París al empresario para que unos amigos suyos disfrutaran de la capital francesa con motivo de la final de la Champions League de 2022.

En su declaración, Villalba también ha relatado que Aldama tenía relación con la exdirectora general del Instituto Armado, María Gámez, llegando a efectuar varios viajes al extranjero con ella, y ha destacado que Koldo García también era colaborador de la Guardia Civil.

Entre 30 y 40 móviles para Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Villalba colaboró para infiltrar a la trama investigada en el caso Koldo dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitándoles teléfonos desechables para garantizar su comunicación, motivo por el que habría cobrado 88.000 euros entre 2021 y 2023.

El comandante ha admitido que proporcionó unos 30 o 40 teléfonos móviles a Aldama pero ha recalcado que siempre se los derivó por su condición de colaborador de la Guardia Civil, indicándole que sólo podían ser utilizados para comunicarse con él. También ha negado que estos terminales estuvieran encriptados.

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