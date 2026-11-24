Claudio Domenicali, jefe de Ducati, dice que esta temporada quedará siempre en su recuerdo: "Marc nos dio la motivación...".

Marc Márquez es bicampeón del mundo con Ducati. Son dos años vistiendo de rojo y dos títulos mundiales. Y en el equipo, claro, se rinden ante él. El jefazo Claudio Domenicali ha confesado que en los peores momentos fue Marc el que levantó el ánimo del equipo.

En una entrevista a 'GP One', Domenicali habla así de Marc: "Fue el primero en no rendirse nunca y nos dio a todos la motivación para seguirle en esta increíble aventura, que creo que se quedará en nuestra memoria durante mucho tiempo".

Lo pasaron realmente mal en Portugal. Marc necesitaba ser noveno y decidió no arriesgar absolutamente nada: "Fue una carrera agotadora y Marc fue muy prudente después del error de ayer. Un final de campeonato increíble: para Marc son diez títulos, para nosotros cinco Mundiales consecutivos, y nunca había pasado en la era moderna, ni para él ni para nosotros".

"Diría que es una gran celebración que estamos viviendo todos juntos...", dice el jefazo de la marca de Bolonia.

La madurez de Márquez

El Marc de ahora no tiene nada que ver con el de Honda, ni a nivel personal ni deportivo. Domenicali lo sabe: "Es un hombre, ya no es un niño. Es maduro y muy inteligente. Cuando hablas con él fuera de la pista, te das cuenta de que tiene una visión a largo plazo".

"Comparado con los demás pilotos, creo que tiene algo más en cuanto a madurez", dice el jefe de Ducati.

"Es un gran compañero de equipo y enseguida creó un ambiente muy positivo en el garaje. Sabe dejar claro cuándo no está al 100%, y eso no es habitual. Hay pocos como él", cierra.

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