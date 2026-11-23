Los detalles El hombre, de 53 años, permanece ingresado en estado crítico. Las primeras investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas, donde la víctima no había pagado una deuda.

Un hombre de 53 años, identificado como Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias Coletas, ha sido herido de gravedad tras recibir un disparo en la cabeza en un aparcamiento subterráneo de Valdebebas, Madrid. La víctima, de nacionalidad colombiana y vinculada al narcotráfico entre Colombia y España, fue estabilizada por Samur-Protección Civil y trasladada en estado crítico a un hospital. El tiroteo ocurrió en un garaje de la calle José Antonio Corrales, donde se hallaron dos armas de fuego. Fuentes indican que el ataque podría estar relacionado con una deuda impaga. La Policía Nacional investiga el caso, buscando a los responsables del intento de asesinato.

Un hombre de 53 años ha resultado herido crítico este lunes tras ser tiroteado en la cabeza en un aparcamiento subterráneo del barrio madrileño de Valdebebas. La víctima, de nacionalidad colombiana, ha sido estabilizada por los sanitarios de Samur-Protección Civil y trasladada en estado crítico a un hospital. Se trata de Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias 'Coletas', considerado uno de los enlaces del narcotráfico entre Colombia y España, según ha adelantado el diario 'ABC'.

El tiroteo se ha producido sobre las 12:30 horas en un garaje situado en la calle de José Antonio Corrales, en un edificio residencial destinado al alquiler de larga estancia. La Policía ha encontrado dos armas de fuego en el aparcamiento. Según declaran vecinos de la zona a laSexta, el hombre podría no ser un habitual de la zona y su coche no se encontraba en el aparcamiento del vecindario, sino de un gimnasio de la zona.

Sánchez Rey fue detenido en Madrid en 2018 en cumplimiento de una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína incautado en aguas internacionales del Caribe en 2009. Anteriormente, había sido extraditado a España en 2011 y condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo rebajó posteriormente a siete años al aplicarle la atenuante de arrepentimiento tardío.

Fuentes consultadas por EFE apuntan a que detrás del intento de asesinato podría encontrarse una deuda que la víctima no habría pagado. La Policía Nacional busca al autor o autores del tiroteo y se ha hecho cargo de la investigación, en la que participan agentes de Policía Científica y Judicial. Agentes de la Policía Municipal han escoltado el traslado del herido al hospital.

Los vecinos ya avisaban de la peligrosidad de la zona

En declaraciones a laSexta, una vecina del bloque junto al que 'Coletas' ha sido tiroteado advierte de que lo ocurrido "ya lo han vivido en otros momentos y circunstancias". Además, denuncia que han tratado de poner esto en conocimiento de los responsables de la comunidad, quienes "no hacen nada" y no les reciben.

"No hay seguridad, ni protección ni vigilancia las 24 horas, como se contrató en su día", denuncia la mujer. Y añade que han sufrido recortes en personal de seguridad y de limpieza. "Estamos viviendo en un sitio en el que en cualquier momento te tocan en la puerta y te la tiran abajo".

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