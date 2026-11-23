Los detalles El líder del PP vuelve a ser el favorito de los votantes para ser el presidente del Gobierno, según refleja el barómetro de laSexta. Sánchez está más de cinco puntos por debajo del 'popular'.

El barómetro de laSexta ha preguntado sobre si los encuestados desean que Pedro Sánchez siga como presidente del Gobierno o si en cambio quieren que gobierne Alberto Núñez Feijóo con el apoyo de Vox.

Se imponen los que prefieren un gobierno del líder del PP con Santiago Abascal, con un 52,3% de los votos. Un dato que prácticamente no cambia desde el último barómetro, publicado hace una semana, en el que Feijóo obtenía un respaldo del 51,2% de los encuestados.

Frente a éstos, los que apoyan a Sánchez como presidente están 5,5 puntos por debajo. Hay un 46,8% de los votantes que cree que lo mejor ahora mismo es que Pedro Sánchez siga como presidente del Gobierno, exactamente el mismo dato que en el anterior barómetro. Así que la dupla PP-Vox es vista por una mayoría una opción mejor que la opción de Sánchez.

Si lo analizamos por el partido al que vota cada encuestado, el 100% de los votantes del PP prefiere a Feijóo como presidente y el 100% de los votantes socialistas apoya a Sánchez. Sin embargo, los votantes de Frente Amplio arrojan un dato curioso. Un 1,7% preferiría a Feijóo como presidente y un 93% al líder del PSOE. Hay un 5,3% que no sabe o no contesta.

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