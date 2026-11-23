El ya diez veces campeón del mundo ha reconocido que no se lleva "bien" con el italiano y que por ello no espera su felicitación.

Si en Portimao, tras ganar el Mundial, Marc Márquez le dejó un llamativo recado a Valentino Rossi, este lunes, durante la rueda de prensa celebrada en Madrid junto a los medios de comunicación, el ilerdense ha vuelto a referirse al italiano.

Lo ha hecho después de que le preguntaran si había recibido una felicitación por parte del 'Doctor' tras superarle e igualar a Giacomo Agostini en campeonatos de la categoría reina.

Y la respuesta ha sido clara: "Bueno, tenía que salir el nombre, ¿no? Si no no era una rueda de prensa normal. No ha llegado ni la espero, porque, al final, yo espero cosas de las personas que me pueden aportar".

Marc ha reconocido que su relación con Rossi no es buena: "Valentino me ha aportado mucho, ha sido inspiración para muchos pilotos de los que subíamos. Luego, evidentemente, pues no te tienes que llevar bien con todo el mundo. Me llevo bien con la mayoría de mis rivales, pero con él... será porque somos los Acuario, uno nacido el 16 y otro el 17, pues hemos chocado más".

"Yo creo que tenemos que ser realistas, lo respeto mucho, ha conseguido mucho, ha hecho mucho por el motociclismo. No me cambia la vida a mí la manera en la que me retiraré el día de mañana, lo dije en ruedas de prensa anteriores a ganar el título y lo sigo diciendo ahora, una vez conseguido", ha explicado.

"No me cambia la vida retirarme con diez, con 11, con ocho de MotoGP, pero sí que es verdad que igualar al más grande, o al que tiene más títulos, que es Giacomo Agostini, en la categoría reina, eso creo que ha sido de las mejores sensaciones y lo que siempre quedará allí hasta que llegará uno de aquí a diez años, 20, 30 que, espero verlo algún día, como lo ha visto Giacomo, que nos iguale o nos supere", ha zanjado.