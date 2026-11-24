El piloto de Aprilia cree que no se pueden comparar dos de los grandes pilotos de la historia de MotoGP.

Marc ya tiene un mundial más

Marc Márquez ganó su décimo título mundial y se colocó uno por encima de Valentino Rossi. Dijo en rueda de prensa que sus fans ya podían cerrar los debates sobre quién es mejor piloto dando ese dato de los diez mundiales.

A Jorge Martín le han preguntado por ello, pero no se quiere mojar: "Me es casi imposible hacer una comparación... cada uno vivió en una época y un período de tiempo muy diferentes".

Jorge ha luchado por el mundial hasta este Gran Premio de Portugal en el que Marc confirmó el título.

Sobre su relación con Aprilia que está a punto de terminar, Jorge destaca la profesionalidad que ha habido por parte de ambos: "Logramos ser muy profesionales, entender lo que queríamos y, al final, darnos cuenta de que sin el otro no podríamos haberlo hecho".

"Me faltaron algunas victorias, y creo que eso me impidió crear una ventaja y luego manejar la situación", dice en palabras que recoge 'Motosan'.

Después de Valencia Jorge tomará un nuevo rumbo: llevará una Yamaha que lucha por salir de la zona trasera de la parrilla. Luchas por victorias, al menos a las primeras de cambio, será realmente complicado para el campeón de 2024.

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