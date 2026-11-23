¿Qué han dicho? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el regreso de Huang ha sido gracias a él. "He estado hablando con la Junta, (...) Creo que ha actuado con mucha responsabilidad; otra se habría opuesto y, en mi opinión, habría sido un desastre", ha reconocido.

Nvidia logró un récord histórico al ganar un billón de dólares en bolsa en un solo día, coincidiendo con el regreso de Jensen Huang como CEO, tras una polémica por relaciones extramatrimoniales. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, jugó un papel crucial en su reincorporación, convenciendo al Consejo de Administración de Nvidia, que actuó de forma unánime, asegurando que no hay riesgos de seguridad nacional. Trump destacó la importancia de Huang para la economía estadounidense. A pesar de las acusaciones de espionaje relacionadas con Alice Huang, Trump minimizó la situación, enfatizando la necesidad de proteger a talentos como Jensen Huang.

Nunca una empresa había ganado tanto dinero en bolsa en una sola sesión. Pero Nvidia, además de ser protagonista de la polémica del año, con los líos amorosos de Jensen Huang, ha conseguido un récord. En el mismo día que Huang ha regresado como CEO, la tecnológica y reina de los chips ha ganado un billón de dólares. Todo esto en la jornada de este lunes. Algún día sabremos quién se ha forrado y con qué información privilegiada, pero de momento, hay que recordar la implicación personal de Donald Trump en todo este asunto. Porque el presidente de los Estados Unidos ha llegado a pedir públicamente su vuelta.

Ni una ni dos son las veces que Trump ha elogiado a Jensen Huang como líder de Nvidia. El pasado 12 de noviembre, presentaba su dimisión tras conocerse una relación extramatrimonial con una empleada que, además de tener vínculos con la empresa Megaspeed, ha sido señalada por ser una presunta espía china. Luego, Huang llegó a reconocer haber tenido otras dos amantes más.

Pero, como ha reconocido el propio Trump en una entrevista en la tarde de este lunes: "Colegas, el sexo vende". Al menos, en Wall Street se desata la euforia y, tras el anuncio, Nvidia se ha disparado un 31% en bolsa.

Trump convenció a la empresa

Y cómo no, según Trump, ha sido gracias a él. Trump ha conseguido que el Consejo de Administración de Nvidia le diga de nuevo hola a Huang tan solo 11 días después. La decisión de la cúpula de la empresa se ha tomado de "forma unánime" y han querido transmitir seguridad en su comunicado.

"En el proceso de tomar su decisión, la Junta recibió información de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos y, basándose en dicha información, la Junta está convencida de que la reincorporación del Sr. Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional", reza el comunicado de Nvidia.

La realidad es que esos "altos cargos" no son otros que el mismísimo Donald Trump y su vicepresidente JD Vance. Se involucraron personalmente en el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia durante el fin de semana. "He estado hablando con la Junta, (...) Creo que la Junta ha actuado con mucha responsabilidad; otra se habría opuesto y, en mi opinión, habría sido un desastre", ha reconocido el presidente de los EEUU.

Poco después, Trump ha felicitado a su amigo Huang. "La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", ha escrito en Truth Social. Donald Trump ha llegado a justificarlo diciendo que había cometido un fallo y que estaba pasándolo fatal.

La presunta espía Alice Huang

Pocas horas antes del anuncio, el periódico 'The New York Times' publicaba que Alice Huang, la sonada amante y supuesta espía, había estado en contacto con un funcionario de la principal agencia de espionaje de China a la vez que mantenía su relación con Jensen Huang.

A esto, Trump también le quita importancia. "Tenemos que proteger a nuestros genios. La amenaza más grande sería perder un cerebro como Jensen Huang", ha dicho. Recordemos que hasta ha asegurado que toda la crisis de Nvidia no ha supuesto problemas de seguridad nacional para EEUU. Pese a ello, Huang y otros responsables tendrán que comparecer para dar explicaciones.

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