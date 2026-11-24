Los detalles Los coches han partido a las 7 horas en ocho columnas desde San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá, lo que ha provocado congestión circulatoria en la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 y la M-607.

La marcha lenta de vehículos y bicicletas convocada por los sindicatos educativos en huelga indefinida ha complicado la hora punta de este martes en los accesos a Madrid por todas las autopistas radiales y M-607, con más intensidad de tráfico pero permitiendo la circulación.

En concreto, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria que arrancó el pasado 14 de octubre, se ha llamado a realizar una marcha lenta de vehículos por carretera, circulando a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Los coches han partido a las 7 horas en ocho columnas desde San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá, lo que ha provocado congestión circulatoria en la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 y la M-607.

Con datos de las 8.30 horas, las principales complicaciones se registraban en la A-2, entre Alcalá de Henares y Canillejas, así como en la A-1, a la altura de San Agustín de Guadalix, y la A-6, desde Las Rozas a Aravaca, han indicado fuentes de la Dirección General de Tráfico.

Además, también había complicaciones circulatorias en la M-607 a la altura de Colmenar Viejo. En cualquier caso, desde el departamento que dirige Pere Navarro han apuntado a una mayor intensidad de tráfico, con congestión circulatoria, pero sin que se hayan producido afecciones relevantes.

Las ocho columnas de vehículos, decorados con carteles con lemas en defensa de la Educación Pública, avanzan así hacia la capital con la intención de llegar hasta la Puerta de Sol, donde hay convocada una concentración al mediodía.

Por su parte, otras cuatro columnas de bicicletas han partido de Plaza Elíptica y de las estaciones de Metro Miguel Hernández, Ciudad Lineal y Tetuán para confluir en Cibeles. En este caso, está programada una ruta circular por el Paseo de la Castellana con inicio a las 9.30 horas.

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