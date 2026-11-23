El quince veces campeón del mundo ha coronado al ilerdense después de que alzase su octavo Mundial de MotoGP.

Tras ser un invitado de lujo en Portimao para hacerle entrega de un casco dorado a Marc Márquez después de que certificara su décimo Mundial y el octavo en la categoría reina, Giacomo Agostini se mojó en el eterno debate.

¿Quién es mejor, el de Cervera o su compatriota Valentino Rossi? El italiano no dudó: "Marc es el mejor, dado que ha ganado un título más".

"Espero que, entre gente sensata, esta historia pueda cerrarse definitivamente. Dejemos todo atrás y sigamos adelante. Hoy Márquez ha ganado su décimo título y se lo merece. Basta de polémica: es mejor que se acabe aquí", señaló en declaraciones que publica 'Motosan'.

Para el 15 veces campeón del mundo, el piloto de Ducati "es el número uno, tiene talento y una gran sed de victoria".

Agostini ensalzó ese colmillo que tiene Marc: "Asumió muchos riesgos, se cayó a menudo, porque siempre quiso darlo todo, siempre pilotó al límite".

"El talento es lo que cuenta. Precisamente por eso ha ganado el campeonato del mundo", zanjó la leyenda italiana.