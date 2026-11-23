A pesar de reconocer que guarda diferencias con el expresidente, como su posición acerca de la OTAN, el cantante y compositor lamenta la evolución de Felipe González hasta votar en blanco en la actualidad.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha respondido a las críticas del exministro José Bono, quien le instó a apoyar a Pedro Sánchez en lugar de votar en blanco. González afirmó que ya ha votado, recordando que el voto es secreto, y se describió como una persona seria. Ramoncín lamentó el cambio que percibe en González, a quien admiraba pese a discrepancias, como la entrada de España en la OTAN. Ahora, considera que el expresidente es irreconocible, lo que dificulta contrarrestar críticas sobre su evolución política. Recordó cuando González defendió ser "socialistas antes que marxistas", evocando una anécdota de Alfonso Guerra.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha respondido este lunes al mensaje del exministro socialista José Bono, quien le pidió que no hiciera "el tonto" después de que manifestara su intención de votar en blanco, y que apoyara al socialista Pedro Sánchez. Preguntado por las periodistas, González ha asegurado que ya ha votado, aunque ha recordado que el voto es secreto. "Soy una persona seria, no como otros", ha añadido.

Ante esta interacción, Ramoncín ha reaccionando lamentando el cambio que, a su juicio, ha experimentado el ex presidente del Gobierno. "No sabes lo que me cuesta hablar incluso con mis hijos y tratar de explicarles lo que significó Felipe González", ha reconocido.

El artista, admirando el trabajo de González, ha admitido que mantuvo fuertes discrepancias con él, especialmente por la entrada de España en la OTAN. "Con la OTAN fue muy duro", ha recordado. Sin embargo, considera que su evolución política ha sido tal que ahora le resulta irreconocible: "Esta persona es irreconocible. No soy capaz de reconocerle".

Ramoncín hace hincapié en que tras este proceso de cambio del expresidente, es más difícil combatir discursos como que " es un facha", que "solo le importa la pasta" o "las empresas del IBEX", ha afirmado.

Además, ha recordado una de las frases que marcaron la historia de su partido, cuando González defendió que había que ser "socialistas antes que marxistas". Y, al respecto, ha recuperado una anécdota de Alfonso Guerra, quien, durante una cena, llegó a bromear con que al PSOE día iban a quitarle la 'O'.

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