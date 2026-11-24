Las dos citas pospuestas por la guerra en Oriente Medio cierran la temporada de Fórmula 1 a partir del próximo fin de semana.

La Fórmula 1 cierra la temporada con los dos Grandes Premios que se pospusieron por la guerra en Oriente Medio. Catar y Abu Dabi. Y a los pilotos no les hace demasiada gracia tener que volar hasta allí para correr.

En una entrevista a 'De Telegraaf', Max Verstappen ha dicho que él no querría ir.

"¿Me siento cómodo con ello? No, preferiría quedarme en casa. Pero se nos han dado ciertas garantías y, por lo tanto, debemos dar por hecho que son ciertas. Que así sea, no puedo hacer mucho más al respecto", dice el piloto de Red Bull.

El mundial de MotoGP ya acudió a Catar y a Verstappen le han preguntado por ello: "La situación con MotoGP es un poco difícil de comparar, porque ellos fueron allí antes, en una semana algo más incierta".

"No es precisamente agradable ir a un sitio sabiendo que en los países de alrededor aún pueden volarte cohetes por encima de la cabeza. Pero, en fin, vamos a ir", dice Max.

Catar este fin de semana y Abu Dabi el siguiente cierran un mundial de F1 ya decidido con Kimi Antonelli como campeón.

Y los pilotos preferirían no acudir. A pesar de las garantías de seguridad que les han ofrecido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido