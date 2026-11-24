Los detalles La víctima, de 25 años, estaba trabajando en la instalación del alumbrado poco después de la medianoche en la céntrica calle Jesús de Monasterio cuando un coche que iba a la fuga los arrolló a gran velocidad. Otro trabajador de 22 ha resultado herido.

Un joven de 25 años ha muerto y otro de 22 ha resultado herido al ser atropellados, cuando estaban trabajando en la instalación del alumbrado navideño de Santander, por un conductor a la fuga al que perseguía la Policía Local, ya que se trata de "un viejo conocido" de los agentes locales. Finalmente, el conductor ha sido detenido y ha dado positivo en alcohol y drogas.

Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento, las víctimas estaban trabajando en la instalación del alumbrado poco después de la medianoche en la céntrica calle Jesús de Monasterio cuando pasó el coche a la fuga a gran velocidad y les arrolló.

La persecución empezó en la calle Castilla, donde los agentes le dieron el alto.

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