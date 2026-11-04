El futbolista del Hércules Fran Sol abre un 'crowdfunding' para ayudar a la familia de Jesús de Miguel

Los detalles A pesar de no haber coincidido con él en ningún equipo, ha confesado sentirse "muy identificado" con Jesús de Miguel y su familia. "Todo lo recaudado irá destinado a su hija, su mujer y sus padres", ha explicado.

Fran Sol, delantero del Hércules y excanterano del Real Madrid, ha lanzado un crowdfunding para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras un golpe en el partido contra el Andorra. Aunque no coincidió con él en ningún equipo, Sol se siente identificado con su situación y busca brindar apoyo tangible a su familia. El Hércules se ha unido a la iniciativa, animando a la comunidad futbolística a colaborar. Jesús de Miguel falleció en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria tras el accidente ocurrido durante el partido, que llevó a su suspensión.

El delantero del Hércules Fran Sol, excanterano del Real Madrid, ha abierto un 'crowdfunding' para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que ha fallecido tras el fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

A pesar de no haber coincidido con él en ningún equipo, Fran Sol ha querido impulsar esta iniciativa, reconociendo que se siente "muy identificado con él y su familia".

"Mi familia y yo queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando su foto en Instagram. Nos sentimos muy identificados con él y su familia, así que este es un fondo para ayudarles", ha escrito en la descripción de la campaña, reconociendo que es consciente de que el dinero "no dará consuelo".

Sin embargo, ha destacdo que el gesto de donar "hará que la familia sienta de verdad el apoyo de todo el mundo del fútbol". "Creemos que se puede ayudar con algo tangible, aunque sea un 0,00000000000001%", ha indicado, dejando claro que todo lo recaudado irá destinado a su hija, que tiene un año y cuatro meses, su mujer y sus padres.

El Hércules, equipo en el que juega Fran Sol, también se ha querido unir a esta iniciativa, mostrándole su apoyo en redes sociales. "Desde el Hércules CF queremos mostrar todo nuestro apoyo a nuestro jugador Fran Sol y a su familia por la iniciativa solidaria que ha puesto en marcha para ayudar a los seres queridos de Jesús de Miguel", han destacado.

De esta forma, han anunciado que se unen a la campaña, animando a toda "la familia herculana" y al mundo del fútbol "a colaborar y aportar su granito de arena".

"En momentos tan difíciles, cualquier gesto de cariño y solidaridad cuenta. No podemos aliviar el dolor de una pérdida así, pero sí podemos estar cerca de quienes más lo necesitan", han destacado.

Jesús de Miguel falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital. Durante la madrugada del martes, el club comunicó el empeoramiento a nivel neurológico del estado del jugador.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.