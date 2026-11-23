Los detalles El secretario general de Junts ha afirmado que, "ahora sí que sí, es definitiva esta victoria del independentismo sobre la represión del Estado".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, considerándola una "victoria del independentismo sobre la represión del Estado". En rueda de prensa, Turull afirmó que esta victoria es también contra la extrema derecha y resaltó que la amnistía fue una condición para resolver el conflicto con el Estado, aunque este sigue vigente. Sobre el regreso de Puigdemont a España, aseguró que será institucional y que "volverá como president". Turull insistió en que el proceso independentista continuará hasta lograr la independencia.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado este lunes la resolución del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig como "una victoria del independentismo sobre la represión del Estado". Tras esto, ha lanzado un aviso: "Vamos a seguir batallando por la independencia".

"Ahora sí que sí que es definitiva esta victoria del independentismo sobre la represión del Estado", ha afirmado en rueda de prensa. "Es una victoria contra todos los que impulsaron, firmaron y votaron el 155 de ese momento. Es también una victoria clarísima sobre la extrema derecha porque Vox fue acusación popular en el juicio del 'procés', pedía años de prisión y se resistía a la aplicación de la amnistía", ha subrayado en rueda de prensa.

Para Turull, la decisión del Supremo es también una victoria de Junts, sobre todo de Puigdemont, porque "puso como condición a la hora de negociar la resolución del conflicto político que fuera de igual a igual". "Era una amnistía para todos", ha resaltado, aunque ha señalado que "el conflicto con el Estado sigue vigente aún así".

Sobre el regreso a España de Puigdemonto, ha afirmado que la vuelta "será institucional". "Él se fue como president y volverá como president", ha expresado. Y ha agregado que no cree "que veamos a Puigdemont este domingo votando", y ha apuntado que "ya lo aclarará él en su rueda de prensa" de este miércoles.

"Hoy es la culminación de todo un proceso en el que hemos persistido. Primero ignoran, luego se ríen y finalmente se les ha ganado", ha trasladado. Y ha añadido: "Hasta que no seamos independientes el 'procès' no se acaba. Hemos ganado la amnistía pero el conflicto sigue, no ha acabado. Vamos a seguir batallando por la independencia".

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