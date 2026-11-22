El ilerdense dejó un mensaje llamativo en rueda de prensa recalcando que había ganado este título por sus aficionados y el apoyo que le habían dado estos años. Añadió una frase final que no gustará a los seguidores de 'Il Dottore'.

Marc Márquez es ya la persona con más Mundiales de MotoGP junto a Giacomo Agostini. El ilerdense ha completado la conquista de su décimo título de motociclismo después de haber conseguido justo lo que las matemáticas le pedían.

La calculadora le situaba campeón automático si conseguía terminar noveno. Marc, lejos de correr riesgos, se dejó caer hasta esa zona de la tabla después de haber salido primero adelantando a Bezzecchi en la primera curva.

Para Márquez esto tiene un trasfondo algo más potente de lo que alguien podría llegar a pensar. Con este tíulo, el de Cervera supera a su máximo rival durante toda su carrera, a Valentino Rossi. Son ocho a siete en Mundiales de MotoGP y diez a nueve en mundiales de motociclismo.

Marc ha incidido desde el primer momento que era campeón que este título iba dedicado a todos los que le habías apoyado en los peores momentos. En rueda de prensa, ha dejado un llamativo mensaje en el que parece que se acuerda de Valentino y sus aficionado.

"Esto es para que en las cenas de Navidad, blah blah blah y puedan decir: toma, diez", asegura Marc dejando caer que ha añadido una argumento de tremendo peso al eterno debate de MotoGP moderno. En cualquier caso, da la sensación de que cada vez habrá menos aficionados que cuestionen quién es el mejor de todos los tiempos.

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