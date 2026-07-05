"Terminé primero en el rancho de Rossi": Marc Márquez desvela que venció a Valentino en su circuito

El piloto de Ducati ha recordado su experiencia en Tavullia, donde compitió contra el italiano en su propia pista.

Marc Márquez está afrontando un tercer año en Ducati complejo. El nueve veces campeón mundial no arrancó bien la temporada, sin embargo, se está reencontrando con su mejor versión en las últimas citas del campeonato de MotoGP, recortando una notable cantidad de puntos. En este momento del curso, el catalán ha ofrecido una interesante entrevista al medio italiano 'Moto.it', donde ha hablado, entre otros temas, sobre la anécdota en 2014 en su visita al Rancho de Valentino Rossi.

"La pista plana es una disciplina donde cada vez las condiciones de la pista son diferentes", explicaba el de Cervera, para luego responder si era cierto que tenía el récord de la pista del italiano. "Ese día terminé primero en el tiempo, pero no sé si fue el récord, tienes que preguntarle a uno de la RV", afirmó Márquez.

Unas palabras que dan a entender que el actual miembro de Ducati sí que habría logrado el tiempo más rápido en 2014, cuando mantenía una buena relación con Valentino: "Me gustó mucho el rancho. Fue muy rápido, lo recuerdo, muy bonito". Valentino siempre sostuvo que él había quedado por delante de Marc y que no le gusta su competitividad.

Más allá de los viejos piques en el rancho de Tavullia, el piloto catalán también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los "ídolos" en los que se fijaba durante sus inicios en el motociclismo y quiénes marcaron su estilo de pilotaje. "Para mí Dani Pedrosa siempre fue un poco la referencia. Cuando eres pequeño tienes ídolos, por ejemplo Valentino Rossi, porque es el que gana", confesó con total naturalidad al recordar a las grandes figuras que dominaban el Mundial cuando él apenas soñaba con llegar a la categoría reina.

Para cerrar, el de Cervera dejó claro que, a pesar de su impresionante palmarés y veteranía en la parrilla actual, sigue manteniendo una mentalidad de aprendizaje constante para exprimir al máximo su Ducati. Para lograrlo, no duda en recordar el legado de las leyendas que marcaron la época dorada del motociclismo moderno de las que pudo aprender en pista: "Siempre intento escuchar a Lorenzo, Pedrosa y Stoner".

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