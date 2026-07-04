"Si nos quieren silenciar nos oirán más fuerte": el Orgullo pide "inclusión, respeto y libertad" ante el "miedo" y los mensajes de odio

¿Por qué es importante? Millones de personas se han manifestado en las calles de la capital con el mensaje de seguir reclamando por el derecho a ser, sin miedo y sin que nada lo impida.

Millones de personas se manifestaron en Madrid bajo el lema 'Disidencia y resistencia', exigiendo respeto y seguridad, y clamando contra el odio y la homofobia. En un 2026 de vital importancia, el Orgullo reunió a gente de todo el mundo unida bajo la bandera arcoíris, en un contexto donde el avance de la ultraderecha y las ideas de líderes como Donald Trump o Javier Milei preocupan. Se denuncian más agresiones y un retroceso en los derechos LGTBIQ+. Se pide la prohibición de las pseudoterapias de conversión y se aboga por la inclusión y la libertad, destacando que los derechos no están garantizados.

Millones de personas en las calles de Madrid. Manifestándose bajo el lema 'Disidencia y resistencia'. Exigiendo respeto. Pidiendo seguridad. Clamando contra el odio, contra la homofobia. Contra la violencia tanto verbal como física tan solo por la libertad de amar. Por la libertad de querer. Así ha sido el Orgullo en la capital. Así ha sido un día, una jornada, que ha reunido a gente de todo el mundo unidas bajo la bandera arcoíris.

En un momento, en un 2026, de vital importancia. Porque mucho se ha recorrido para llegar hasta aquí pero mucho queda por recorrer. Pero mucho hay aún por delante y que luchar más aún ante el avance de la ultraderecha. Más aún ante el ascenso de las ideas de líderes como Donald Trump o Javier Milei o el ya derrotado Viktor Orbán. Como políticos como Santiago Abascal y como partidos como Vox.

"Hay más agresiones. La gente se comporta peor. Somos todos muy abiertos de mente... pero luego la realidad no es así", denuncia una chica.

Otras ven claramente un "retroceso" en todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+: "Se ve, se ve. Y da miedo".

En el foco, las pseudoterapias de conversión, para las que piden penas de cárcel mientras tiñen Madrid de arcoíris pidiendo "inclusión, respeto y libertad".

Porque más allá de los colores y de la festividad, detrás de cada persona hay una historia. "En este país hay diversidad cultural, sexual y de género, y cabemos todos. Hay espacio para todos. Si nos quieren silenciar nos oirán más fuerte cada año", comparte un chico.

Detrás de las carrozas y del ambiente festivo hay un mensaje claro. El mensaje de seguir reclamando por el derecho a ser, sin miedo y sin que nada lo impida. Y detrás de la pancarta, del lema de 'Disidencia y resistencia', también. "Disidencia porque el Orgullo nació para ser incómodo. Y resistencia porque sabemos que los derechos lamentablemente no están grabados en piedra", afirma Ronny de la Cruz, presidente de Cogam.

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