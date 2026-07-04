Venezuela sigue removiendo escombros tras 10 días del doble terremoto: "No dejen de buscar a sus seres queridos"

El contexto Cientos de familias aún mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida debajo de los edificios derruidos. "Nadie te enseña esto, nadie está preparado para perder a sus hijos", dice el padre de Fabio Bastardo, un niño que aún no ha sido encontrado.

Venezuela continúa en la búsqueda de supervivientes tras el devastador doble terremoto del 24 de septiembre, que dejó 2.645 muertos y 12.666 heridos. La esperanza persiste con rescates como el de Fabiana, de 12 años, quien fue encontrada tras 32 horas bajo los escombros en La Guaira. Sin embargo, no todas las familias tienen la misma suerte, como la de Fabio Bastardo, donde los rescatistas ya no detectan señales de vida. En Caracas, el colapso de una escuela dañada recuerda el peligro latente. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó sobre las labores de recuperación vial en La Guaira. A pesar de las críticas a la gestión gubernamental, el país sigue enfrentando esta tragedia.

Venezuela sigue removiendo escombros en la incesante búsqueda de supervivientes del doble terremoto que asoló el país el pasado día 24 y también continúa sumando muertos. Con 2.645 los fallecidos y 12.666 heridos, además de cientos de desaparecidos, la esperanza sigue sin perderse después de seguir encontrando supervivientes debajo de los edificios.

Fabiana fue una de esas señales de esperanza, las más esperadas en los últimos días. Tiene 12 años y logró salir con vida después de quedar atrapada bajo su edificio en la Guaira, epicentro del doble seísmo. "Estando adentro recé muchas veces y le pedí a dios que me salvara… yo sabía que él iba a mandar a todos sus ángeles hacia mí", cuenta a las cámaras tras pasar 32 horas entre escombros.

Aunque no todos corren la misma suerte. A pocos kilómetros de allí, en otro barrio de la localidad, la esperanza se agota para la familia de Fabio Bastardo. Los rescatistas ya no detectan señales de vida. "Nadie te enseña esto, nadie está preparado para perder a sus hijos", señala descompuesto el padre del pequeño. "Hasta que no vean un cuerpo, no dejen de buscar a sus seres queridos", agrega.

En otras zonas de La Guaira, vecinos y familiares piden que las labores no se detengan, aunque varios equipos ya empiezan a retirarse. "Es triste porque nos han ayudado mucho. Lo que necesitamos aquí es ayuda. Mucha ayuda", dice Celide Sequera.

Colapso de edificios

En otros lugares del país las cosas no son distintas. En Caracas, por ejemplo, una escuela dañada volvió a colapsar. No hubo que lamentar más muertes, pero el derrumbe es otro aviso de que el peligro sigue ahí y aún queda mucho para que termine. Venezuela evalúa desde este sábado los daños causados en las infraestructuras del país mientras intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros.

En La Guaira, zona cero de la devastación y donde persisten graves fallos en servicios de telecomunicaciones, continúan los trabajos de asfaltado y de recuperación de puentes, así como de evaluación de otras obras de infraestructura vial, ha informado este sábado la ministra de Transporte, Jacqueline Faría.

La alta funcionaria ha asegurado que el personal de la cartera de Transporte "se mantiene desplegado" y las labores de asfaltado en un puente del sector Caraballeda (La Guaira), uno de los más afectados por el doble seísmo. Según Faría, están "reponiendo las condiciones de seguridad vial en las infraestructuras", con "colocación de barandas, asfaltado y mantenimiento en las juntas de dilatación".

Entre ataúdes, ruinas y pequeños milagros, Venezuela cumple diez días de tragedia, también entre críticas a la gestión del Gobierno de Delcy Rodríguez, a la que acusan de negarse a desplegar la fuerza pública según se produjeron los terremotos de 7,2 y 7,5 provocando una de las peores catástrofes de los últimos años en el país. Ahora, solo queda el milagro de seguir encontrando a gente con vida. Cada vez menos.

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