"Un pequeño movimiento..."
Llamativo mensaje de Márquez a Pedrosa tras la 'sprint' en Brno: "Hay que creer..."
El ilerdense le ha confesado a su excompañero de equipo que aún no se siente al 100%. Sin embargo, Marc reconoce también que espera alcanzar pronto ese nivel.
Marc Márquez ha vuelto a dejar una buena actuación tras su doble operación hace poco más de un mes. El ilerdense culminó un regreso antológico ganando el último gran premio celebrado en Hungría.
En República Checa todo hacía pensar a que podría haber más dificultades a la hora de pilotar para Marc. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo ha firmado una gran carrera al sprint llegando a ser tercero y ganando dos posiciones desde la salida.
Marc avanza positivamente hacia su 100% aunque le reconoce a Dani Pedrosa que aún no ha llegado a ese nivel: "Cuando hay gestión tú bien sabes que físicamente puedes guardar un poquito más y aquí el neumático cae poco, así que será a tope de principio a fin".
"Hay que creer en que volveré a pilotar como sé, nada más", ha reconocido Marc en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'. Todo en un circuito que es algo complicado para el de Ducati dado el alto número de giros a la derecha que hay.
Márquez asume que debe pilotar con calma y toma el ejemplo de la caída de Bezzecchi para reforzar esa teoría: "He salido y he visto que he atacado las tres primeras curvas, pero luego he visto que hay mucho riesgo seguir y coger las referencias de frenada. Sabía que un pequeño movimiento de la moto se podía traducir en caída y he decidido esperar".