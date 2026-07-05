"Algo no funciona en el túnel de viento": Carlos Sainz lanza un serio aviso a Williams

El equipo introdujo un nuevo alerón delantero en Silverstone, pero no ha funcionado como se veía en el simulador.

Carlos Sainz no entiende el rumbo que está tomando Williams. Porque los resultados que salen del túnel de viento no concuerdan con lo que sucede en la pista. Lo vivió en primera persona en Silverstone con el nuevo alerón delantero que ha introducido el equipo para este fin de semana.

Por eso el español ha lanzado un aviso a su escudería: "Estamos probando cosas, estamos intentando hacer que este alerón delantero funcione, pero está claro que hay algo que no está funcionando en el equipo, en el túnel de viento".

"No estamos encontrando mejoras que nos acerquen a ese Racing Bulls, que está 7 o 8 décimas por delante. Para que os hagáis una idea: el año pasado estábamos a 6 décimas de McLaren cuando McLaren ganaba carreras y nosotros hacíamos algún podio y Top-5. Este año el Racing Bulls está a 8 décimas y luego el Ferrari y el Mercedes, a casi 2 segundos. Así que estamos muy muy lejos y hay que ver cómo podemos mejorar", dice un Carlos que clasificó decimoquinto este sábado.

La base del coche no es óptima y esto está afectando a Willams en el desarrollo: "Está claro que esta aerodinámica, esta reglamentación, no la entendemos bien porque está claro que no estamos consiguiendo mejorar al ritmo de los demás y también empezamos con una base peor, como era el principio de temporada".

Williams está entre los peores equipos de la parrilla. Pero a diferencia de Aston Martin ellos sí están introduciendo actualizaciones en el coche... pero ni mucho menos les está funcionando.

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