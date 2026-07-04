Hasta 400 bomberos, 250 miembros de la UME y más de 100 medios trabajan para controlar el incendio en La Bisbal d'Empordà

Los detalles Siete municipios están confinados: Calonge y Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro y s'Agaró, Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

En la Bisbal d'Empordà, Girona, un incendio ha obligado a confinar a unas 12.000 personas mientras más de 400 bomberos, 250 efectivos de la UME y más de 100 medios luchan contra las llamas. Hasta ahora, el fuego ha afectado al menos 2.200 hectáreas y amenaza con extenderse hacia el espacio natural de Les Gavarres. Las condiciones meteorológicas, con una ola de calor y ausencia de lluvias, complican la situación. Un detenido por originar el incendio al usar una radial está bajo investigación. Siete municipios permanecen en confinamiento y se advierte que la autoevacuación no es segura.

En busca de esos destellos de fuego, entre el humo negro, los efectivos trabajan para cercar las llamas, durante toda la noche, en el incendio en la Bisbal d'Empordà, en Girona, que tiene confinadas a alrededor de 12.000 personas.

Más de 400 bomberos, otros 250 de la UME y más de 100 medios continúan plantándole cara mientras su ferocidad conmueven a los que pasan por una zona ahora marcada por las llamas, incluidas algunas viviendas que se han visto afectadas.

Por el momento, al menos 2.400 hectáreas se han visto afectadas, pero preocupa que pueda extenderse en más. El problema está en la dirección del viento hasta ahora dirigido al sur, pero el cambio de dirección lleva las llamas a las puertas del espacio natural de Les Gavarres, que ya está cerrado tal y como ha comunicado Salvador Illa, president catalán.

Las condiciones meteorológicas también suponen el reto para los próximos días ya que este domingo empieza una ola de calor que se extenderá hasta el miércoles, precisamente en un territorio, el del incendio, donde llevan casi un mes sin bajar de los 30 grados y sin ver una gota de lluvia.

El president de la Generalitat también ha confirmado ya que el detenido por causar el incendio, originado cuando hacía trabajos con una radial al pie de una carretera, pasará a disposición judicial: "La empresa para la que trabajaba esta empresa detenida está colaborando, por tanto toda la información será requerido para ver si se ha cometido una imprudencia, quién la ha cometido, quién son las personas responsables".

Entre los afectados estaban 150 niños que permanecían confinados en un campamento, que ya han podido abandonarlo y poner rumbo a sus casas. Los que continúan en esta situación son siete municipios a los que piden precaución: Calonge y Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro y s'Agaró, Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

Avisan de que la autoevacuación no es una medida segura a las 12.000 personas afectadas.

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