Ahora

Cataluña

Hasta 400 bomberos, 250 miembros de la UME y más de 100 medios trabajan para controlar el incendio en La Bisbal d'Empordà

Los detalles Siete municipios están confinados: Calonge y Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro y s'Agaró, Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

Un hidroavión esparce agua sobre una zona boscosa en la localidad de Calonge
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En busca de esos destellos de fuego, entre el humo negro, los efectivos trabajan para cercar las llamas, durante toda la noche, en el incendio en la Bisbal d'Empordà, en Girona, que tiene confinadas a alrededor de 12.000 personas.

Más de 400 bomberos, otros 250 de la UME y más de 100 medios continúan plantándole cara mientras su ferocidad conmueven a los que pasan por una zona ahora marcada por las llamas, incluidas algunas viviendas que se han visto afectadas.

Por el momento, al menos 2.400 hectáreas se han visto afectadas, pero preocupa que pueda extenderse en más. El problema está en la dirección del viento hasta ahora dirigido al sur, pero el cambio de dirección lleva las llamas a las puertas del espacio natural de Les Gavarres, que ya está cerrado tal y como ha comunicado Salvador Illa, president catalán.

Las condiciones meteorológicas también suponen el reto para los próximos días ya que este domingo empieza una ola de calor que se extenderá hasta el miércoles, precisamente en un territorio, el del incendio, donde llevan casi un mes sin bajar de los 30 grados y sin ver una gota de lluvia.

El president de la Generalitat también ha confirmado ya que el detenido por causar el incendio, originado cuando hacía trabajos con una radial al pie de una carretera, pasará a disposición judicial: "La empresa para la que trabajaba esta empresa detenida está colaborando, por tanto toda la información será requerido para ver si se ha cometido una imprudencia, quién la ha cometido, quién son las personas responsables".

Entre los afectados estaban 150 niños que permanecían confinados en un campamento, que ya han podido abandonarlo y poner rumbo a sus casas. Los que continúan en esta situación son siete municipios a los que piden precaución: Calonge y Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro y s'Agaró, Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

Avisan de que la autoevacuación no es una medida segura a las 12.000 personas afectadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Alrededor de 500 efectivos trabajan para frenar el avance del incendio de la Bisbal d'Empordà: al menos 12.000 vecinos confinados
  2. La defensa de Leire Díez pide la nulidad de la causa en la que se investigan las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE
  3. Trump hace una exaltación de la fuerza económica y militar de EEUU por el Día de la Independencia: "Nuestro país está mejor que nunca"
  4. Exteriores eleva a 34 los españoles muertos por los terremotos en Venezuela
  5. Juanma Moreno trata de justificar el "lío" de las cesiones a Vox del que siempre huyó tras su acuerdo con los ultras
  6. Una boda blindada, colas de 'swifties' y un desfile incesante de famosos: Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero'