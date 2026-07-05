Lewis Hamilton se rinde a Antonelli: "Va mucho más rápido"

El británico perdió la primera posición en la sprint y después tampoco pudo estar en la pole: todo se lo quedó Kimi Antonelli.

La parrilla de la Fórmula 1 empieza a asumir que derrotar a este Kimi Antonelli será tarea casi imposible. Ganó la sprint adelantando a Lewis Hamilton y después hizo la pole. Y su rival se rindió ante él: es pesimista en cuanto a sus opciones y cree que el piloto italiano seguirá arrasando.

Así explica Lewis su tercera posición en la clasificación de Silverstone, en 'Motorsport': "Simplemente hoy no era tan rápido. Hicimos un par de cambios en el coche, pero fueron realmente muy pequeños. Aun así, no me sentí tan cómodo como ayer".

"En cualquier circuito, cuando vas a fondo y notas que la potencia desaparece mientras el coche de delante se aleja, claro que es frustrante. Pero entendemos dónde estamos y seguimos trabajando", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Sobre Kimi Antonelli, líder del mundial, le ve muy superior al resto: "No pudimos hacerlo esta mañana y no creo que eso cambie. Además, él ha ido mucho más rápido hoy que yo ayer. Entre esta mañana y mañana no va a cambiar nada".

"Haremos todo lo posible por seguirles, pero si Kimi hace una carrera limpia, se irá...", lamenta el piloto de Ferrari, que a pesar de su gran momento de forma no puede acercarse a la nueva sensación italiana de la Fórmula 1.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido