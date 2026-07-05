Ancelotti anuncia una revolución en Brasil: "Vinicius y Neymar van a jugar juntos"

El seleccionador brasileño podría meter a Neymar como títulos en los octavos de final contra la Noruega de Erling Haaland.

Es el momento de Neymar Jr. El Mundial se calienta con las eliminatorias y la estrella de Brasil podría pasar al primer plano. Carlo Ancelotti, en la previa de octavos de final contra Noruega, ha anunciado que Ney podría jugar junto a Vinicius Jr ya en este encuentro.

"Vinicius y Neymar pueden jugar juntos... y van a jugar juntos", ha dicho Ancelotti.

No descarta mover a Vinicius para que entre Neymar en el once. Asó lo explica: "Para hablar de estrategia, creo que este no es el lugar más adecuado. En los últimos tiempos, Vinicius lleva mucho tiempo cambiando de posición en el Real Madrid, aquí. Creo que el hecho de que pueda cambiar de posición en el campo supondrá un problema para el rival, ya que desde la banda puede dar asistencias y por el centro puede marcar muchos goles".

Brasil tendrá que detener a un Erling Haaland pletórico y a una Noruega que es una de las sensaciones del Mundial: "Todo el mundo conoce a Haaland, no tengo que explicarle a mi defensa cómo juega Haaland, él lo conoce mejor que yo porque se ha enfrentado a él muchas veces".

"Estamos centrados en preparar bien el partido, teniendo en cuenta las características de Haaland, ya que es un delantero muy, muy peligroso", completa Ancelotti.

Brasil y Noruega buscarán una plaza en cuartos de final este domingo a partir de las 22 horas (horario peninsular español).

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