La segunda ola de calor alcanzará su pico de temperaturas extremas este lunes con más de 40 grados

Los detalles Hay hasta 13 comunidades en alerta, entre las que se encuentra Extremadura, Andalucía y el oeste de Castilla-La Mancha, los puntos donde más se notará el pico.

Este domingo comienza la segunda ola de calor del año en España, con temperaturas extremas que afectarán especialmente a Extremadura, Andalucía y el oeste de Castilla-La Mancha, donde se esperan hasta 43 grados. Galicia también experimentará calor intenso, con temperaturas cercanas a 40 grados en las Rías Baixas y hasta 42 en Ourense. Un total de 13 comunidades estarán en alerta por calor, con valores entre 36 y 39 grados en gran parte del país y superando los 40 en ciertos valles. Habrá nubes de evolución en el centro peninsular y cambios en las temperaturas máximas en diversas regiones. Las noches serán cálidas, superando los 20 grados en varias zonas, y el viento variará según la región.

Este domingo entra la segunda ola de calor del año, en la que se alcanzarán temperaturas extremas. El calor será especialmente intenso en Extremadura, Andalucía y el oeste de Castilla-La Mancha, donde se podrán alcanzar los 43 grados. Asimismo, en Galicia se rozarán los 40 en las Rías Baixas y se llegará a los 42 en la provincia de Ourense. De esta forma, hasta 13 comunidades estarán en aviso por calor este domingo, aunque el pico de ola será este domingo, con temperaturas que superarán los 40 grados.

En general, las temperaturas serán significativamente altas este domingo en gran parte del país, con valores entre los 36 y los 39 grados en muchos lugares de la Península y por encima de los 40 en los valles del Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y puntualmente en áreas de Galicia y el Valle del Ebro.

Además, crecerán nubes de evolución en el centro peninsular, dejando algún chubasco aislado en zonas de montaña, y en Canarias tendrán intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur.

También habrá un ascenso de las máximas en el tercio norte, que puede ser notable en el alto Ebro y Navarra, mientras que habrá descensos en el este de la meseta sur y costa occidental gallega, con pocos cambios en el resto.

Mientras, las mínimas serán 'tropicales', por encima de 20 grados, en los litorales mediterráneos, el sudoeste, el Ebro y puntualmente en Galicia; y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se pueden registrar noches tórridas por encima de 25 grados.

En lo referente al viento, será de componente este en general en los litorales y será fuerte en el Estrecho con algunas rachas muy fuertes, moderado en el Cantábrico y Alborán, y flojo, con brisas en el resto del Mediterráneo y en el oeste de Galicia. En el interior peninsular predominarán los vientos flojos de dirección variable a primeras y últimas horas, intensificándose algo en las horas centrales del este, y tendrán viento de componente norte moderado en Canarias.

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