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Un viaje muy valiente

Coche sin conductor: el curioso viaje de Juanfe Sanz en Atlanta durante el Mundial

Algunos VTC en Estados Unidos no cuentan con conductor: 'Jugones' y 'El Chiringuito' lo han vivido en primera persona.

coche

Juanfe Sanz ha vivido en primera persona un viaje muy curioso durante su estancia en el Mundial. En concreto ha sido en la ciudad estadounidense de Atlanta.

Ha hecho un viaje en un VTC sin conductor, algo habitual en algunas ciudades de Estados Unidos.

Sentado en el asiento del copiloto, observa cómo el volante se mueve solo y cómo los intermitentes se activan en cada giro. Un viaje curioso... y sin incidente alguno.

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