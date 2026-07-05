Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta de Andalucía

El contexto Para poder iniciar su tercera legislatura, el mandatario andaluz ha tenido que aceptar la prioridad nacional de Vox así como otros puntos del ideario ultraderechista.

Juanma Moreno ha tomado posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía, después de ser reelegido el jueves por tercera vez por el pleno del Parlamento autonómico con los votos de Vox, a los que ha tenido que comprar su discurso ultra abanderado por la prioridad nacional para poder iniciar una tercera legislatura.

Un acuerdo no exento de polémica porque el líder del PP en Andalucía siempre se había posicionado en la zona más centrista de la formación, lo que le ha llevado hasta a reconocer que no estaba "contento" con el acuerdo firmado. "Evidentemente, mi objetivo era otro, mi objetivo eran esos diputados que nos faltaron. Por tanto, me hubiese gustado tener un Gobierno en solitario", ha reconocido en una entrevista en el programa de radio 'Herrera en COPE' este viernes.

No obstante, asegura que haber pactado con Vox es una muestra de responsabilidad para no llevar a los andaluces de nuevo a las urnas. "He pensado que el interés general estaba por encima de mi interés", ha añadido. Un viraje que demuestra que la paz y el acuerdo "sensato, sereno y legal" que el propio Juanma Moreno ha reivindicado.

Ya este domingo, desde el Palacio de San Telmo de Sevilla, Juanma Moreno ha tomado posesión de su cargo como presidente andaluz. "El acuerdo alcanzado para Gobierno y estabilidad de Andalucía es el primer paso en un camino que hay que andar y debe ser muy provechoso para el conjunto de los andaluces", ha dicho al comenzar su discurso tras mencionar a Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

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