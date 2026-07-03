La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, el secreto mejor guardado: todo lo que se sabe (hasta ahora)

Cómo vestirse y maquillarse para una boda sin saber cuál es el 'dresscode' Una publicista de moda que gestiona los servicios VIP de varias casas de lujo explicó a 'Variety' que habían recibido "muchas solicitudes de invitados", aunque "nadie ha dicho explícitamente a qué boda asisten". "Pero todos lo sabemos". Todos saben que es para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, aunque nadie puede decir nada. Y nadie puede decir tampoco qué es exactamente lo que quieren o cómo lo quieren. Una invitada tuvo que pagar un altísimo precio para reservar a su equipo de peluquería y maquillaje durante las 24 horas previas y posteriores a la boda, o de lo contrario perdería a su estilista para que se fuera con alguno de los otros invitados. "Está siendo un espectáculo muy divertido", bromeó. Compartir en X

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Esta es toda la información que tienen algunos de los invitados a la boda de Swift y Kelce La boda de Taylor Swift y Travis Kelce porque incluso sus invitados tienen escasísima información. Más de una decena de fuentes han confirmado a la revista 'Variety' que las estrellas, los directores ejecutivos de diferentes empresas y músicos invitados han estado "a ciegas" en vísperas de la celebración. Ni siquiera han recibido mucha información sobre el código de vestimenta de la boda. A muchos de ellos sólo se les dijo que debían estar en la ciudad de Nueva York la mañana del viernes 3 de julio, a la espera de más detalles. Algunas figuras importantes han pedido a sus estilistas que elijan su vestuario para la boda sin indicaciones sobre el estilo del evento. Compartir en X

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Así estaban las inmediaciones del Madison Square Garden el jueves El jueves, 2 de julio, se cree que se celebró la cena de ensayo de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden, con una cifra indeterminada de invitados: algunos medios hablan de unos 100, otros de hasta 400. Todo es secreto en torno a la gran boda de este fin de semana. En el siguiente vídeo puedes ver cómo se vivió en directo la jornada del jueves en las inmediaciones del espacio que Swift y Kelce eligieron para celebrar su matrimonio. Compartir en X

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¿A qué hora empieza la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, en el Madison Square Garden de Nueva York, se prevé que comience sobre las 17:00h hora local, es decir, sobre las 23:00h hora peninsular española, según el permiso municipal de uso del espacio al que tuvo acceso la agencia Associated Press. La solicitud se presentó para celebrar un "evento especial" en el recinto deportivo donde juegan como locales los Knicks, que este año ganaron la NBA por primera vez en más de medio siglo. Según un portavoz del alcalde de Nueva York, la solicitud se aprobó el miércoles por la noche. Varias personas familiarizadas con la organización del evento han confirmado que esta solicitud es precisamente la que se refiere a la boda de la cantante y el jugador de fútbol americano, y según este documento, a la cena de ensayo iban a acudir unas 100 personas. Durante la noche del jueves al viernes —ahora mismo son poco más de las 4:00h de la madrugada— el acceso al Madison Square Garden está cerrado, así como todas las calles aledañas, para poder instalar carpas de acceso y de paso de vehículos. El permiso para celebrar este "evento especial" permite una celebración desde las 23:00h (hora peninsular española) hasta las 10:00h de la mañana del sábado (las 4:00h de la madrugada en Nueva York). Compartir en X

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La boda (oficial) de Swift y Kelce podría haber sido en Tennessee Una fuente señaló a 'Page Six' que la boda oficial entre Taylor Swift y Travis Kelce, que ya estarían casados, podría haber sido en Tennessee, a donde la cantante se mudó cuando tenía 14 años. Según una página web que rastrea el avión privado de la cantante, éste habría realizado una serie de paradas interesantes a lo largo del último fin de semana, en ciudades donde residen los familiares más cercanos de la pareja. El avión salió de Nashville (Tennessee)

Hizo una parada en Filadelfia , donde vive el padre de Kelce, Ed. En el estado de Pensilvania, al que pertenece Filadelfia, también viven su hermano mayor y su cuñada, Jason y Kylie

, donde vive el padre de Kelce, Ed. En el estado de Pensilvania, al que pertenece Filadelfia, también viven su hermano mayor y su cuñada, Jason y Kylie El avión después voló a Tampa (Florida), donde vive Scott, el padre de la cantante

(Florida), donde vive Scott, el padre de la cantante Después, regresó a Nashville (Tennessee), donde permaneció hasta el 30 de junio, cuando regresó a Nueva York Compartir en X

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👰🤵 ¡Taylor Swift y Travis Kelce "ya están casados"! "Ya están casados". Son las palabras de una fuente buen informada hablando sobre Taylor Swift y Travis Kelce, protagonistas de este fin de semana, cuando se celebra una de las bodas más misteriosas del año. Según explicaron varias personas a 'Page Six', la cantante y el jugador de fútbol americano ya se intercambiaron votos nupciales antes de la gran fiesta, en un evento privado ante un pequeño grupo de seres queridos. Las licencias de matrimonio en Nueva York se mantienen selladas, pero fuentes de la oficina del secretario municipal de Manhattan, donde se deben obtener las licencias para contraer matrimonio en la 'gran manzana', aseguraron esta misma semana a esta revista especializada en 'celebrities' del 'NY Post' que no habían detectado ninguna licencia a nombre de la cantante, algo que "sabrían" si hubiera tenido lugar. Las licencias de matrimonio en el estado de Nueva York tienen una validez de 60 días, con un periodo de espera de 24 horas desde que se concede hasta que se puede celebrar legalmente la ceremonia. Sin embargo, es posible obtener una exención judicial para evitar este requisito, por lo que de haberlo conseguido, podrían haber solicitado la licencia y contraído matrimonio en las últimas horas sin tiempo siquiera a que nadie se enterara de ello. Compartir en X

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Mucha presencia policial en lo que se cree que fue la cena de ensayo de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce Un importantísimo despliegue policial en las inmediaciones del Madison Square Garden se vio durante esta pasada noche, cuando se cree que se celebró la cena de ensayo de la boda de de Taylor Swift y Travis Kelce. Además de los agentes, multitud de barricadas y numerosos coches de alta gama llegando a las inmediaciones, según informó la cadena CNN, en directo desde la caótica escena neoyorquina. Inmediaciones del Madison Square Garden, antes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce Compartir en X

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