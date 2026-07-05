La música vuelve a darles 'play': CDs y vinilos, en cifras de venta récord durante 2025

Entre líneas Aunque con la llegada de la tecnología y las plataformas digitales parecía impensable, los formatos físicos se están volviendo a hacer un hueco en el mercado musical, también con artistas que no son actuales.

En 2025, Rosalía, Aitana y Quevedo lideraron las ventas de discos, marcando un año exitoso para el resurgimiento del formato físico, incluidos los vinilos. Daniel Forés, propietario de Marilians Récords en Madrid, destaca que el acto de poner un disco se ha vuelto un ritual similar a ver una película o serie. La tienda ha prosperado gracias a artistas como Taylor Swift y Olivia Dean, y la creciente fabricación de vinilos. Por otro lado, Paloma Menéndez Alonso, de La Metralleta, con 60 años de historia, observa que el heavy sigue siendo popular y que los jóvenes buscan vinilos, tanto actuales como clásicos. Su negocio también ofrece películas en Blu-ray y casetes, reflejando cómo las modas, al igual que la música, pueden volver a ser tendencia.

Rosalía, Aitana y Quevedo. Ellos tres han sido los tres artistas con más discos vendidos en 2025. Un año de éxito en ventas de esos discos, pero también de vinilos porque lo que hace unos años era impensable, ahora es realidad: la vuelta del formato físico para escuchar música.

"Es un poco un ritual. El ponerte un disco es como que se pone una película o una serie", explica Daniel Forés, dueño de Marilians Récords. En sus siete años de historia, su tienda de Madrid nota que se respira un buen momento gracias a "fenómenos como Taylor Swift, Olivia Dean, Sabina Carpenter...". "Damos mucha importancia también al todo lo que es el disco nuevo, a las novedades. El vinilo se fabrica cada vez más, porque todos los artistas están fabricando en este formato", detalla Forés.

Ahora bien, su tienda no es la excepción. "Pues lo que más se vende aquí siempre es el heavy", comenta Paloma Menéndez Alonso, copropietaria de La Metralleta. En su negocio, con 60 años a su espalda, lo nuevo no es lo principal, sino que se siguen vendiendo artistas no actuales, incluso entre la gente más joven.

"El proyecto de la metralleta empezó en 1965 empezamos en el rastro. Se nota más gente joven que hace unos años era impensable y se ve mucha gente joven también buscando vinilos, además no solo actuales", apunta. Algo que anima a seguir en un mercado que va mucho más allá, incluida la segunda mano. Además, en su negocio no solamente hay música, sino también cine con películas en Blu-ray, CD o incluso casetes.

Porque las modas son como la música: se puede dar otra vez a play.

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