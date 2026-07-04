El jefe de Ducati responde a las críticas por fichar a Acosta junto a Márquez: "No miramos el pasaporte"

Claudio Domenicali, jefe del equipo Ducati, responde a las críticas por no contar con un piloto italiano para las dos próximas temporadas tras el fichaje de Pedro Acosta.

Ducati ha apostado por un 'Dream Team' español para la temporada que viene: al campeón Marc Márquez se une la joven promesa de la parrilla, Pedro Acosta. Una pareja que ha llegado con críticas porque el equipo no contará con un piloto italiano por primera vez en varios años.

El jefazo de Ducati, Claudio Domenicali, ha defendido su decisión en 'La Gazzetta dello Sport': "Cuando formamos el equipo oficial, el primer criterio fundamental es el rendimiento; no elegimos en función del pasaporte. No queríamos formar una selección española, queríamos formar una pareja de grandes pilotos y hemos elegido a los dos que pensábamos que nos darían más empuje".

"Pedro es uno de los jóvenes con más potencial, y también nos gusta mucho su carácter fuera de la pista: es muy directo. Creo que los aficionados se enamorarán pronto de él, si es que no lo están ya", explica el jefe de la escudería de Bolonia, que confía plenamente en el todavía piloto de KTM.

Quieren seguir en lo más alto. Lo han logrado con Marc Márquez y en 2027, con la nueva normativa, quieren alargar ese reinado: "El equipo oficial apunta a lo más alto: queremos ganar el Mundial de MotoGP".

"Sin duda, en cuanto tengamos la oportunidad de elegir entre dos pilotos con el mismo talento y uno de ellos sea italiano, elegiremos al italiano", dice para finalizar el jefe de Ducati.

Pero sin pilotos italianos. Al menos de momento. Porque Domenicali ha dejado claro que han apostado por la pareja más talentosa. Y que la nacionalidad les da igual.

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