Vito Quiles, tras denunciar un asalto al despacho de su abogado: "Si tiene que ver conmigo, emprenderé acciones legales"

El agitador ha hablado con laSexta Xplica en exclusiva, donde ha subrayado que han sido un par de personas las que han entrado, que cree que son profesionales y que no han dejado ninguna prueba del supuesto robo.

El agitador Vito Quiles ha denunciando un asalto en el despacho de su abogado por parte de "varios individuos que han entrado en la oficina de Ospina, han revisado los ordenadores y se han llevado documentación".

En una publicación en la red social X, Vito Quiles ha expresado que esto "apesta a cloaca, a operación política". "¿Esto también es un 'show mediático' por mi parte y ha pasado por mera causalidad, verdad? Malditos sinvergüenzas", ha manifestado en otra publicación en la misma red social.

Minutos después de esta denuncia, laSexta Xplica ha hablado en exclusiva con el agitador, quien ha dicho durante una conversación telefónica con el programa que han sido un par de personas las que han entrado, que no han dejado ninguna prueba del robo y cree que son profesionales. Además, ha indicado que no se han llevado nada de valor, aunque sí documentación, que hay un "interés político" detrás de este suceso y que lo van a poner en conocimiento de la justicia.

Por su parte, su abogado, quien ya ha hablado con la Policía sobre este asunto, según ha contado Quiles, cree que tiene que ver con todo lo que ha pasado esta semana. "Si tiene que ver conmigo, emprenderé acciones legales", ha advertido el agitador al respecto, quien ha expresado que está en shock por lo ocurrido.

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