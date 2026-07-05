Vito Quiles denuncia un asalto al despacho de su abogado: "Han entrado varios individuos y se han llevado documentación"

¿Qué ha dicho? El agitador ha señalado en una publicación en la red social X que la Policía ha acudido al lugar y ha expresado esto "apesta a cloaca, a operación política".

Vito Quiles ha denunciado un asalto en el despacho de su abogado a través de la red social X, afirmando que varios individuos entraron, revisaron ordenadores y se llevaron documentación. Quiles sugiere que hay un "interés político" detrás del incidente y lo vincula a una posible "operación política". Aunque no se llevaron objetos de valor, Quiles insiste en que el robo fue profesional y sin dejar pruebas. La Policía Nacional está investigando el caso y su abogado ya ha hablado con ellos. Quiles, en estado de shock, ha declarado que emprenderá acciones legales si el incidente está relacionado con él.

El agitador Vito Quiles ha denunciando en una publicación en la red social X que ha habido un asalto en el despacho de su abogado. "Varios individuos acaban de entrar en la oficina de Ospina, han revisado los ordenadores y se han llevado documentación", ha asegurado, tras lo que ha señalado que "la Policía Nacional está en el lugar".

Así, Vito Quiles ha expresado que esto "apesta a cloaca, a operación política". "¿Esto también es un 'show mediático' por mi parte y ha pasado por mera causalidad, verdad? Malditos sinvergüenzas", ha manifestado en otra publicación en la misma red social.

LaSexta Xplica ha hablado en exclusiva con el agitador, quien ha subrayado que han sido un par de personas las que han entrado, que no han dejado ninguna prueba del supuesto robo y cree que son profesionales. Además, ha indicado que no se han llevado nada de valor, aunque sí documentación, que hay un "interés político" detrás de este suceso y que lo van a poner en conocimiento de la justicia.

Por su parte, su abogado, quien ya ha hablado con la Policía sobre este asunto, según ha contado Quiles, cree que tiene que ver con todo lo que ha pasado esta semana. "Si tiene que ver conmigo, emprenderé acciones legales", ha advertido el agitador al respecto, quien ha expresado que está en shock por lo ocurrido.

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