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Dice que "apesta a cloaca"

Vito Quiles denuncia un asalto al despacho de su abogado: "Han entrado varios individuos y se han llevado documentación"

¿Qué ha dicho? El agitador ha señalado en una publicación en la red social X que la Policía ha acudido al lugar y ha expresado esto "apesta a cloaca, a operación política".

Vito Quiles en una imagen de archivo
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El agitador Vito Quiles ha denunciando en una publicación en la red social X que ha habido un asalto en el despacho de su abogado. "Varios individuos acaban de entrar en la oficina de Ospina, han revisado los ordenadores y se han llevado documentación", ha asegurado, tras lo que ha señalado que "la Policía Nacional está en el lugar".

Así, Vito Quiles ha expresado que esto "apesta a cloaca, a operación política". "¿Esto también es un 'show mediático' por mi parte y ha pasado por mera causalidad, verdad? Malditos sinvergüenzas", ha manifestado en otra publicación en la misma red social.

LaSexta Xplica ha hablado en exclusiva con el agitador, quien ha subrayado que han sido un par de personas las que han entrado, que no han dejado ninguna prueba del supuesto robo y cree que son profesionales. Además, ha indicado que no se han llevado nada de valor, aunque sí documentación, que hay un "interés político" detrás de este suceso y que lo van a poner en conocimiento de la justicia.

Por su parte, su abogado, quien ya ha hablado con la Policía sobre este asunto, según ha contado Quiles, cree que tiene que ver con todo lo que ha pasado esta semana. "Si tiene que ver conmigo, emprenderé acciones legales", ha advertido el agitador al respecto, quien ha expresado que está en shock por lo ocurrido.

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