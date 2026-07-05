Repetición electoral, la opción que planteó Juanma Moreno si no se alcanzaba un acuerdo y que no gustó nada en Génova

Según ha podido saber laSexta, en Génova no entendieron que se planteara la posibilidad de la repetición electoral, sino que apostaban por que se hiciera lo mismo que en Aragón, Castilla y León y Extremadura.

Juanma Moreno afirmó el pasado martes, durante su discurso de investidura, que había dos opciones: o repetición electoral o pacto de legislatura. Sin embargo, según ha podido saber laSexta, esa afirmación no sentó muy bien en Génova, donde no entendieron que se planteara esa posibilidad de la repetición electoral, sino que apostaban por que se hiciera lo mismo que se ha hecho en Aragón, en Castilla y León y en Extremadura.

Además, por lo que ha podido saber laSexta, también había una negociación entre la gente de Juanma Moreno y Vox en Andalucía, con un acuerdo en unos términos más suaves que los que finalmente se han firmado. Sin embargo, finalmente se dice que hay que hay que firmar lo mismo que en las otras tres comunidades donde ha habido elecciones recientemente.

Pese a ello, si se le pregunta al entorno más directo de Juanma Moreno, lo que dicen es que eso no es verdad, que la autonomía de ellos ha sido plena, que nadie de Génova ha bajado a Andalucía a negociar y que el plan desde el principio era lo que han firmado.

En este sentido, defienden que si la prioridad nacional estaba ya asumida en otros territorios, no tenía sentido que no lo hicieran ellos. En este punto, cabe recordar que cuando estaban en campaña, también estaba asumida esa prioridad nacional en otros territorios y entonces decían que era ilegal, amoral e inasumible.

Con todo ello, finalmente este domingo tendrá lugar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el Parlamento de Andalucía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido