F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, de Fórmula 1

KIMI ANTONELLI, EL GRAN FAVORITO Está siendo el fin de semana perfecto para Kimi Antonelli. Ganó la sprint tras un adelantamiento increíble a Lewis Hamilton y logró la pole en la clasificación por delante de los dos Ferrari. Nadie puede con el joven piloto italiano, que sigue liderando el mundial... y caminando hacia su primer título. Compartir en X

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¡BIENVENIDOS! Buenas tardes y bienvenidos al directo de laSexta del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. En apenas una horita arranca la carrera en uno de los grandes templos de la Fórmula 1. Con Kimi Antonelli en la pole, perseguido por los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton. Los españoles sufrirán. Carlos Sainz parte decimoquinto y Fernando Alonso, último con el Aston Martin. Compartir en X

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