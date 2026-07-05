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Carrera en Silverstone

F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, de Fórmula 1

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, con Kimi Antonelli volviendo a salir desde la pole.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso en Silverstone Fernando Alonso en SilverstoneGetty

¡BIENVENIDOS!

Buenas tardes y bienvenidos al directo de laSexta del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. En apenas una horita arranca la carrera en uno de los grandes templos de la Fórmula 1.

Con Kimi Antonelli en la pole, perseguido por los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton.

Los españoles sufrirán. Carlos Sainz parte decimoquinto y Fernando Alonso, último con el Aston Martin.

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