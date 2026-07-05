Carrera en Silverstone
F1 2026 hoy en directo: Carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, de Fórmula 1
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, con Kimi Antonelli volviendo a salir desde la pole.
A ALONSO SÓLO LE QUEDA ESPERAR
Fernando Alonso no tiene nada que hacer con este Aston Martin. Tendrá que esperar a esas mejoras que le ha prometido Adrian Newey. Saldrá penúltimo ante la sanción que ha recibido su compañero de equipo, Lance Stroll.
¿HAMILTON RECUPERA SU MEJOR MOMENTO?
Lewis Hamilton fue segundo en la sprint sólo por detrás de un Kimi Antonelli que está intratable. El inglés está recuperando la chispa con este Ferrari que parece estar hecho a su medida.
Charles Leclerc, por cierto, también brilló en la clasificación: segundo.
ALONSO GANA LA CARRERA DE LEGO
¡Fernando Alonso se lleva la victoria en la carrera Lego de Silverstone!
KIMI ANTONELLI, EL GRAN FAVORITO
Está siendo el fin de semana perfecto para Kimi Antonelli. Ganó la sprint tras un adelantamiento increíble a Lewis Hamilton y logró la pole en la clasificación por delante de los dos Ferrari.
Nadie puede con el joven piloto italiano, que sigue liderando el mundial... y caminando hacia su primer título.
¡BIENVENIDOS!
Buenas tardes y bienvenidos al directo de laSexta del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. En apenas una horita arranca la carrera en uno de los grandes templos de la Fórmula 1.
Con Kimi Antonelli en la pole, perseguido por los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton.
Los españoles sufrirán. Carlos Sainz parte decimoquinto y Fernando Alonso, último con el Aston Martin.