La sorprendente predicción de Marc Márquez para la parrilla de MotoGP 2027: ¡No se pone en Ducati!

El vigente campeón ha confeccionado la que creerá que puede ser la futura parrilla, y ha situado a su hermano junto a Pecco Bagnaia en Ducati, Pedro Acosta en Honda y a sí mismo fuera.

La parrilla de MotoGP para 2027 es toda una incógnita. Durante las últimas semanas, varios pilotos, la mayoría españoles, han sido protagonistas de los rumores que los sitúan en otros equipos de cara a la próxima temporada. Entre los nombres más reiterados destacan Marc Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y Álex Márquez.

Los cuatro pilotos terminan contrato esta temporada y aún están meditando cuál será su próximo equipo o si renovarán. Sobre la parrilla de cara a 2027, el vigente campeón ha mostrado su predicción en un vídeo publicado en las redes sociales de la categoría reina.

"Estos para después", ha comenzado Marc moviendo su foto y la de Bagnaia. Acto seguido, el de Cervera ha continuado colocando al resto de pilotos en los equipos donde cree que correrán.

Pese a que en un principio había colocado a Pedro Acosta en Ducati, equipo en el que puede fichar próximamente, luego lo ha colocado junto a Jorge Martín en Honda. En su lugar, Bagnaia continuaría, según su predicción, junto a su hermano, a quien no ha dudado en colocar al principio. "Creo que este sería un buen equipo", ha añadido sobre la pareja entre Álex Márquez y Pecco.

Por último, en cuanto a él mismo, el propio Marc no se ha mojado y ha decidido no colocarse en la parrilla, fuera de Ducati. "Quizá, quién sabe", ha concluido Márquez el vídeo en respuesta a la pregunta de si él se iba a ir de vacaciones al no situarse en ningún equipo.