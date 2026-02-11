Alex Márquez desvela la conversación con Marc sobre su futuro: "Es el momento de arriesgar..."

El piloto de Gresini tomará una decisión sobre su futuro en MotoGP muy pronto... y ya lo ha hablado con su hermano Marc.

Alex Márquez podría cambiar de escudería. Está en Gresini, satélite de Ducati, y su objetivo es llegar a un equipo oficial. Suena con mucha fuerza KTM, de donde podría salir Pedro Acosta para la temporada que viene.

El de Cervera ha hablado de su futuro en 'MOW Magazine' y ha reconocido que lo está hablando con Marc, su hermano: "Quiero entender todo lo que hay muy bien. Incluso ya he hablado de ello con Marc. También el año pasado, cuando por primera vez nos encontramos en una situación tan particular. Ambos sabemos lo que tenemos que hacer".

"Sé que dije que en Tailandia diré a dónde iré el año que viene. Sí, lo sé. Al final este es mi cuarto año con Gresini y por eso quiero decidir con calma, cuando llegue a casa, cuando tenga claras todas las opciones sobre la mesa. La parte sentimental es importante. Con Gresini hemos creado algo muy, muy importante. Pero tengo que decidir bien. Es el momento de arriesgarse o hacer un cambio, y ahora también está el nuevo reglamento. Ya veremos. Al final elegiré la propuesta más sólida o aquella en la que me sienta mejor y más agresivo", explica Alex.

Todavía no ha tomado una decisión: "Somos muchos los que no lo sabemos. Tal vez yo soy el que sabe mejor que otros lo difícil que es vencerlo. Los demás pueden pensar que hay una manera, una u otra. Yo, en cambio, sé lo complicado que es, pero lo intentaré como todo el mundo, aunque sea muy difícil".

Su 2025 ha sido un año de madurez absoluta, en el que ha podido luchar por victorias contra Marc: "Es un piloto muy completo en muchas etapas. Lo vimos el año pasado: empezó así y así, luego cuando hizo esas siete carreras ganando sprint, carrera, sprint, carrera, sprint, carrera… ahí dijo 'hola'. Y cuando te encuentras pensando en el campeonato, con 100 puntos de diferencia, entiendes que está hecho".