"No creo que cambie nada": jarro de agua fría de Nadal hacia Djokovic y su posible 25º Grand Slam

Rafa Nadal no ve el deseado major de 'Nole' como algo bueno o malo para el tenis, y descarta la idea de comparar a Carlos Alcaraz con el serbio.

Novak Djokovic continúa en la búsqueda de su 25º Grand Slam. Pese a ser el tenista con más majors en el palmarés, 'Nole' ansía con ganar uno de los cuatro torneos más grandes del tenis antes de poner el punto final a su exitosa carrera.

El pasado 1 de febrero, el serbio perdió su primera oportunidad en 2026 de llevarse un Grand Slam ante Carlos Alcaraz. Con el Open de Australia fuera de sus manos y una forma física alejada de sus gloriosos años, Novak cuenta con pocas opciones de llevarse algunos de los tres torneos restantes.

Sobre su principal objetivo ha hablado uno de sus mayores rivales: Rafael Nadal. "No creo que cambiase nada en el tenis el hecho de que Djokovic gane su 25º Grand Slam", declaró este martes Nadal ante los medios durante la presentación de un circuito de golf solidario impulsado por su fundación.

Incluso, el manacorí resaltó que, en caso de completar tal hazaña, no sería "ni bueno, ni no bueno para el tenis". De esta forma, Nadal señala que si Djokovic se alza con otro major, simplemente agrandaría el número de trofeos en su vitrina particular, pero no sería un logro relevante para el tenis.

Por último, Rafa rechazó la idea de comparar a Alcaraz con el serbio actualmente: "Comparar a Carlos con el Novak de ahora sería como comparar al Messi del Barcelona con el actual, o al Cristiano del Real Madrid con el actual".