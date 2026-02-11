Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor, se tomarán las medidas necesarias"

Los detalles El presidente del Gobierno defiende que "hubo coordinación y cooperación" que salvó vidas. Por primera vez en 2026, Sánchez comparece en el Congreso a petición propia para tratar la respuesta ante el accidente de Adamuz.

Pedro Sánchez ha declarado en el Congreso que se "hará justicia" tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero. Ha enfatizado el compromiso del Estado para apoyar a las familias de las víctimas. Sánchez solicitó comparecer para abordar los accidentes de enero, incluyendo el de Adamuz, que dejó 46 muertos, y otro en Gelida, Barcelona, donde murió un maquinista en prácticas. Prometió investigaciones rigurosas y medidas preventivas. Criticó la desinformación y destacó la fiabilidad del sistema ferroviario español, rechazando acusaciones de falta de inversión. Afirmó que España ha triplicado la inversión en infraestructura ferroviaria.

Pedro Sánchez ha asegurado en el Congreso de los Diputados que se "hará justicia" tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba. "El Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en su mano para acompañar a los familiares de las víctimas", ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha pedido comparecer en la Cámara Baja para tratar la respuesta ante los accidentes ferroviarios producidos en enero. El primero en Adamuz, que provocó 46 muertos tras el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión con un Alvia que venía en sentido contrario.

Dos días después, el 20 de enero, un tren de Cercanías chocó contra un muro a causa de un desprendimiento en Gelida (Barcelona), murió un maquinista en prácticas y resultaron heridas una treintena de personas.

"Investigaremos con rigor", ha asegurado Sánchez, añadiendo que se tomarán las medidas necesarias para que accidentes como estos no vuelvan a ocurrir. "Se produjo una tremenda colisión, cayó la tensión de la vía y se encendieron las alarmas. Dos minutos después, el maquinista de Iryo comunicó que se había producido un descarrilamiento", ha recordado.

Tras rememorar la cronología de cómo sucedieron los hechos, ha destacado que el dispositivo del Estado activado tras el accidente ayudó a salvar vidas, indicando que "en cuestión de minutos", se activó un amplio dispositivo del conjunto del Estado, que permitió "una respuesta rápida".

Un momento que ha aprovechado para señalar que los técnicos de CIAF siguen investigando. "En cuanto tengamos resultados concluyentes, los vamos a compartir de forma transparente y pondremos las medidas necesarias para que no vuelva a suceder", ha indicado.

Sánchez ha destacado que la vía cumplía con todos los protocolos establecidos por España y por Europa, aunque ja reconocido que "no son infalibles" y "habrá que ampliarlos".

Pide no "desinformar" y critica que se aproveche la tragedia para "lanzar bulos"

Sánchez ha pedido que no se utilice este tema para especular ni crispar, recalcando que "no se puede desinformar a la ciudadanía" ni decir que "nuestro sistema es decadente". "El sistema ferroviario tiene carencias, hay trabajo por hacer, mucho que mejorar", ha admitido, destacando que, a pesar de los problemas, contamos con uno de los mejores sistemas del mundo. "No lo digo yo, lo dice el décimo informe europeo", ha señalado.

De hecho, ha destacado que el años pasado el nuestro fue el "más fiable de Europa" y el quinto "más puntual". "El Gobierno está comprometido a que tengamos uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo. Esto lleva vigente muchos años", ha indicado.

El presidente del Gobierno ha criticado que, como consecuencia de la tragedia en Adamuz, se hayan lanzado "muchos bulos". "Uno de ellos es decir que no invertimos en mantenimiento y solo lo hacemos en bonos", ha señalado, asegurando que esto es una "mentira colosal".

"Los datos nos avalan, hemos multiplicado por tres la inversión en infraestructura ferroviaria", ha explicado, añadiendo que el ritmo de inversión es superior a países como Francia o Alemania.

De esta forma, ha pedido no "engañar a la ciudadanía", destacando que "el PP redujo la inversión a la mitad y ahora España invierte el triple que países de la Unión Europea". "Todo esto da resultados tangibles pese a las tragedias", ha recalcado.

