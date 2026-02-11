"Puede pelear por un campeonato del mundo": Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin en 2026

El expiloto británico se ha mostrado "excitado" ante el trabajo de Adrian Newey con Aston Martin, y no duda en que el piloto español se proclame tricampeón de la Fórmula 1.

La disputa por el campeonato de Fórmula 1 2026 ha comenzado mucho antes del inicio de temporada. Desde el transcurso del pasado mundial, las 11 escuderías llevan diseñando y fabricando los nuevos monoplazas, adecuados al reglamento, que estrenarán en el GP de Australia.

Entre los equipos que se encuentran como los favoritos están Mercedes, McLaren, Ferrari y Aston Martin. Sobre esta última escudería, muchos son los aficionados y expertos en F1 que la sitúan como candidato al título debido a sus fichajes e integrantes.

Con Fernando Alonso, bicampeón del mundo en 2005 y 2006, y Adrian Newey, ingeniero más laureado de la competición y creador del AMR26, al frente de los británicos, sus opciones para coronarse como campeones son bastante altas.

En una predicción sobre la temporada para 'Sky Sports', Jenson Button, campeón en 2009 con Brawn GP y embajador de Aston Martin, ha hablado de las expectativas que hay acerca de Alonso y Newey: "Es excitante. Tienen a Fernando Alonso, que es más joven que yo, tiene 45 años y es igual de bueno que el resto ahí fuera".

Además, el expiloto británico apunta a que los de Silverstone estarán "entre los equipos a la cabeza", y no descarta que el piloto asturiano se proclame tricampeón del mundo. "Creo que él (Fernando Alonso) puede pelear por un campeonato del mundo y me encantaría verlo", ha concluido Button.