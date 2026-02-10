El jefe de Ducati se arrepiente de no fichar a Marc Márquez antes: "Otro equipo se llevó el título"

Davide Tardozzi ha destacado que si hubiesen fichado antes al piloto español, podrían haber ganado más campeonatos.

La presencia de Marc Márquez en Ducati ha supuesto la prolongación de la dominancia de la marca italiana en MotoGP. Antes de que el vigente campeón llegase a Borgo Panigale, los italianos habían ganado el Mundial de Pilotos en dos ocasiones.

Sin embargo, cuando Marc se encontraba en Honda y las lesiones aún no le castigaban, Ducati era incapaz de pelear por el campeonato. Sobre aquella etapa ha hablado el jefe de los italianos, Davide Tardozzi.

"Cuando estás arriba, siempre hay muchos que te quieren bajar de la cima, pero creo que desde 2017-2018 estamos disputándonos los campeonatos", afirmó Tardozzi durante la presentación de MotoGP en Kuala Lumpur.

Pese a que el compañero de Márquez, Pecco Bagnaia, ganó dos campeonatos consecutivos con Ducati, Davide ha confesado que le gustaría haber fichado al de Cervera mucho antes.

"Desafortunadamente en aquel momento no teníamos a Marc, por eso otro equipo se llevó el título", añadió Tardozzi, alabando a Marc y señalando que con él habrían ganado.

Pese a ello, ahora en Ducati cuentan con una dupla ganadora y un total de "cuatro motos copando el top 5". Tras los test de Sepang, Tardozzi y el resto del equipo han salido satisfechos y con unos resultados "muy positivos".