Pandiani recuerda su tenso encuentro con Cristiano Ronaldo: "Me dijo que cuánto cobraba, que quién era yo"

El exjugador uruguayo recuerda en 'El Cafelito' de Josep aquel tenso encuentro con Cristiano Ronaldo... y también la reacción de José Mourinho.

Cristiano Ronaldo y Walter Pandiani protagonizaron uno de los momentos más tensos que se recuerdan en el fútbol español. Fue en un partido entre Osasuna y el Real Madrid. El uruguayo ha recordado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol lo que se dijeron y todo lo que ocurrió después.

"El problema no fue conmigo, fue con Camuñas. Yo fui para imponer respeto. Me dijo que cuánto cobraba, que quién era yo... la prensa ve todo eso y te busca", recuerda.

También José Mourinho le respondió en sala de prensa: "Ha tenido sus minutos de gloria, la publicidad en televisión se paga caro...".

"Son cosas del fútbol, fue divertido", se ríe Pandiani rememorando aquella situación.

