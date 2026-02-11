Ahora

Participan 325 tractores

La tractorada contra el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común arranca con destino a Madrid

El contexto La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes han convocado una tractorada para protestar por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común de la Unión Europea.

magen de la tractorada por las calles de Sevilla convocada en la jornada de hoy en rechazo al acuerdo UE-Mercosur. A 10 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).

La tractorada convocada para este miércoles, 11 de febrero, por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes, se ha iniciado con normalidad desde los 15 puntos de origen, dirección Madrid, por las vías previstas y sin incidencias, tal como ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En la protesta participan más de 300 tractores, en concreto 325, que confluirán en Madrid para protestar por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común de la Unión Europea, en una marcha que llegará a la capital y discurrirá posteriormente desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Agricultura.

"El campo lleva soportando una gran presión desde hace años, con más peso desde que se iniciara la guerra en Ucrania, con costes de producción cada vez más altos", señala un comunicado de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Así, añaden, "los productores no pueden competir, sobre todo, en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino".

